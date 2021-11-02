Крымский мост из космоса. Антон Шкаплеров сравнивает фото на борту МКС

Герой России, уроженец Балаклавы, летчик-космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в своем Инстаграм фото Крымского моста, сделанное с борта МКС.

Помню, еще в прошлом полёте я практически ежедневно мониторил его строительство с борта Международной космической станции. И уже 15 мая 2018 года состоялась церемония запуска автодорожного моста через Керченский пролив. Спустя 1,5 года было официально завершено строительство железнодорожного моста. 23 декабря движение по железнодорожному мосту запустил Президент России Владимир Путин. С момента завершения моей третьей космической экспедиции мост стал еще больше, и из космоса это прекрасно видно, — написал Шкаплеров.