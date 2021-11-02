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Крымский мост из космоса. Антон Шкаплеров сравнивает фото на борту МКС

Крымский мост из космоса. Антон Шкаплеров сравнивает фото на борту МКС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:07 02.11.2021

Герой России, уроженец Балаклавы, летчик-космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в своем Инстаграм фото Крымского моста, сделанное с борта МКС.

Помню, еще в прошлом полёте я практически ежедневно мониторил его строительство с борта Международной космической станции. И уже 15 мая 2018 года состоялась церемония запуска автодорожного моста через Керченский пролив. Спустя 1,5 года было официально завершено строительство железнодорожного моста. 23 декабря движение по железнодорожному мосту запустил Президент России Владимир Путин. С момента завершения моей третьей космической экспедиции мост стал еще больше, и из космоса это прекрасно видно, — написал Шкаплеров.

Что же, сравнивать есть что – судите сами.

Крымский мост из космоса. Антон Шкаплеров сравнивает фото на борту МКС

Фото 2021 года

Крымский мост из космоса. Антон Шкаплеров сравнивает фото на борту МКС

Фото 2018 года

Крымский мост из космоса. Антон Шкаплеров сравнивает фото на борту МКС

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