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Крымский мост: за сутки на полуостров проехало 932 транспортных средств, не пустили 7 машин
Фото: УМВД по Краснодарскому краю

Крымский мост: за сутки на полуостров проехало 932 транспортных средств, не пустили 7 машин

Опубликовал: CrimeaPRESS в Керченский мост 13:19 05.04.2020

Крымский мост снижает трафик. Уже — существенно. По информации МВД по РК, за минувшие сутки на территорию полуострова въехали 932 транспортных единицы (в большинстве – грузовики), 7 автомобилей «развернули» на материк. Выехало из Крыма 1 198 машин, водителям пяти транспортных средств не разрешили отправиться в Краснодарский край.

Есть случаи, когда крымские машины «разворачивали» на Тамани. Правоохранители напоминают: при въезде на территорию Краснодарского края со стороны Ростовской области необходимо предъявить пропуск на проезд по данной территории.

Крымский мост: за сутки на полуостров проехало 932 транспортных средств, не пустили 7 машин

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