Крымским аграриям, пострадавшим в 2025 году от засухи или заморозков, компенсируют потери

Сергей Аксёнов отметил, что всего в Министерство сельского хозяйства РК поступило 123 заявки, 115 из которых были признаны соответствующими требованиям, установленным в объявлении об отборе.

Так, субсидии на общую сумму более 149,3 млн рублей получат предприятия Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым