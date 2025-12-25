Крымским аграриям, пострадавшим в 2025 году от засухи или заморозков, компенсируют потери

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале, что крымские сельхозпроизводители зерновых и зернобобовых культур, пострадавшие в результате неблагоприятных погодных условий в 2025 году, получат субсидии на возмещение недополученных доходов.
Сергей Аксёнов отметил, что всего в Министерство сельского хозяйства РК поступило 123 заявки, 115 из которых были признаны соответствующими требованиям, установленным в объявлении об отборе.
Так, субсидии на общую сумму более 149,3 млн рублей получат предприятия Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
