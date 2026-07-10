Крымским родителям напоминают о порядке оформления единовременного пособия на новорожденного

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Республике Крым назначило единовременное пособие при рождении ребенка более чем 5,5 тыс. семей региона.

Такая мера поддержки предоставляется всем семьям независимо от уровня дохода и факта трудоустройства родителей. В 2026 году размер выплаты составляет 28 450,45 рубля.

Работающим родителям пособие назначается в проактивном порядке. Если официально трудоустроены оба родителя, выплату получает мать ребенка. В случае, когда работает только один из них, пособие оформляется на трудоустроенного родителя.

Если мать и отец не имеют официальной работы, за выплатой необходимо обратиться самостоятельно. Заявление подается в Отделение СФР по Республике Крым в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Подать документы можно через портал Госуслуг, лично в клиентской службе регионального отделения Социального фонда или через многофункциональный центр.

В фонде также уточнили, что если родители не состоят в браке, пособие назначается по месту жительства того родителя, с которым проживает ребенок. Право на выплату имеют также усыновители и опекуны.

При рождении сразу нескольких детей единовременное пособие предоставляется на каждого ребенка.

источник: КрымИНФОРМ

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