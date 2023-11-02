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скими оперативниками задержан краснодарец, подозреваемый в совершении поджога автомобиля BMW

Крымскими оперативниками задержан краснодарец, подозреваемый в совершении поджога автомобиля BMW

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 20:17 02.11.2023

В апреле текущего года в ОМВД России по г. Феодосии поступило сообщение о том, что на одной из улиц города горит автомобиль BMW.

Согласно заключению проведенной экспертизы, причиной возгорания стал поджог. Сотрудники полиции провели весь необходимый комплекс мероприятий, направленный на раскрытие указанного преступления. В результате кропотливой работы оперативники установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 31-летний житель Краснодарского края. Он был объявлен в федеральный розыск. Гражданин был задержан 25 октября текущего года оперативниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ГУМВД России по Краснодарскому краю в г. Краснодар, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации – покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

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Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Необходимые следственные действия продолжаются.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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