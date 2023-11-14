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ский академический театр им. М. Горького начал подготовку новогодней сказки

Крымский академический театр им. М. Горького начал подготовку новогодней сказки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Театры Крыма 20:53 14.11.2023

Премьерный показ сказки «Двенадцать месяцев» запланирован на 22 декабря.

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького начал подготовку новогодней премьеры. Выбор театра – сказка Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Режиссер-постановщик спектакля Анжелика Добрунова, сказочную сценографию создал Кирилл Ерёмин.

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького

История о юной сироте, которую злая мачеха в декабрьскую метель отправила в лес искать подснежники, полюбилась многим поколениям. Волшебство и чудо приходят только к тем, кто заслужил их добрыми поступками и бескорыстными помыслами – такова мораль замечательного произведения, — напомнили в театре.

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького

В ролях: заслуженная артистка Республики Крым Юлия Островская, Радмила Фадеева, заслуженная артистка Украины Людмила Юрова и заслуженная артистка Крыма Эльмира Погосян, Анастасия Черных и Любовь Климкина, Татьяна Левицкая и Валентина Шляхова, заслуженные артисты Украины Игорь Бондзик и Татьяна Павлова, заслуженные артисты Республики Крым Дмитрий Еременко, Нина Станиславская, Игорь Кашин, Александр Чернышев, Алексей Кубин, артисты Антон Навроцкий, Андрей Пензин, Михаил Онышкевич, Максим Малый, Владимир Меньшиков, Владислав Молдованов и другие.

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Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького

Новогодняя кампания запланирована в театре с 22 декабря по 7 января. На все показы действует Пушкинская карта.

Крымский академический русский драматический театр им. М. ГорькогоКрымский академический русский драматический театр им. М. Горького

Фото: Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького.

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