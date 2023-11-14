Крымский академический театр им. М. Горького начал подготовку новогодней сказки

Премьерный показ сказки «Двенадцать месяцев» запланирован на 22 декабря.

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького начал подготовку новогодней премьеры. Выбор театра – сказка Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Режиссер-постановщик спектакля Анжелика Добрунова, сказочную сценографию создал Кирилл Ерёмин.

История о юной сироте, которую злая мачеха в декабрьскую метель отправила в лес искать подснежники, полюбилась многим поколениям. Волшебство и чудо приходят только к тем, кто заслужил их добрыми поступками и бескорыстными помыслами – такова мораль замечательного произведения, — напомнили в театре.

В ролях: заслуженная артистка Республики Крым Юлия Островская, Радмила Фадеева, заслуженная артистка Украины Людмила Юрова и заслуженная артистка Крыма Эльмира Погосян, Анастасия Черных и Любовь Климкина, Татьяна Левицкая и Валентина Шляхова, заслуженные артисты Украины Игорь Бондзик и Татьяна Павлова, заслуженные артисты Республики Крым Дмитрий Еременко, Нина Станиславская, Игорь Кашин, Александр Чернышев, Алексей Кубин, артисты Антон Навроцкий, Андрей Пензин, Михаил Онышкевич, Максим Малый, Владимир Меньшиков, Владислав Молдованов и другие.

Новогодняя кампания запланирована в театре с 22 декабря по 7 января. На все показы действует Пушкинская карта.

Фото: Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького.