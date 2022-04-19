Крымский «Ален Делон» избивал сожительницу из-за ревности, которую считал «свидетельством сильной любви»

Житель Советского района проведет год и три месяца в исправительной колонии общего режима за неоднократное избиение своей сожительницы. Таков приговор Советского районного суда Республики Крым.

Судом установлено, что в ходе прошлогоднего празднования международного женского дня житель села Октябрьское Советского района повздорил со своей сожительницей после совместно выпитых спиртных напитков. Причиной конфликта стала ревность сожительницы, которая не простила приглашение на праздник её мужчиной бывшей сожительницы, а его результатом — нанесение мужчиной женщине удара ногой в область голени её правой ноги. После случившегося придя в себя после праздника, крымчанка вынуждена была обратиться в больницу, из которой она вышла с загипсованной ногой и диагнозом: перелом нижней части берцовой кости. Телесные повреждения оценены как тяжкий вред здоровью, — отметили в пресс-службе суда.

Страсти в семье не прекратились: в июле 2021 года, в связи с приступом ревности мужчины к своей сожительнице, мужчина ударил кулаком свою спутницу жизни в область нижней челюсти. При повторном инциденте снова без спиртного не обошлось. И опять женщина стала пациентом медицинского учреждения: возникшие личные неприязненные отношения на этот раз обернулись для неё косо-поперечным переломом нижней челюсти. Телесные повреждения оценены как вред здоровью средней тяжести.

На этот раз женщина прощать не стала и уехала от своего кавалера в неизвестном для него направлении. Ранее неоднократно судимый крымчанин оставлять это так не стал и, после безрезультатных самостоятельных поисков, заявил в полицию о якобы украденных женщиной деньгах, в надежде, что теперь бегунья точно найдется, раз искать её будут правоохранители. Он решился на подобное из-за необходимости установления места нахождения своей любимой, чтобы иметь возможность с ней помириться и продолжить отношения, поскольку он испытывал к ней чувства, совершив преступление во имя любви к ней. Его надежды оправдались: женщину разыскали в Нижнегорском районе, на очной ставке они примирились и вновь стали проживать одной семьей как и раньше. Мужчина самостоятельно признался в заведомо ложном доносе и впоследствии был привлечён судом к уголовной ответственности по статье 306 УК РФ (в совокупности с ранее совершенными преступлениями по части 1 статьи 157 УК РФ) с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 8 месяцев в колонии-поселении.

В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал, раскаивался в содеянном. В качестве пояснений он отметил, что совершил преступления из-за внезапно возникшего приступа ревности, умысла на нанесение телесных повреждений своей сожительнице у него не было, поскольку он испытывает к ней трепетные чувства. Потерпевшая же, в свою очередь, констатировала факт его постоянных извинений перед нею за рукоприкладство и отсутствие у неё обиды на него, поскольку она испытывает к нему взаимные чувства, жить без него не сможет и просила суд не наказывать своего сожителя строго.

В судебном заседании один из свидетелей указал, что между подсудимым и потерпевшей неоднократно возникали ссоры, поскольку он ревновал её к каждому мужчине, а он сам является «Ален Делоном Советского района», считая ревность свидетельством сильной любви.

Суд квалифицировал деяния подсудимого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, — часть 1 статьи 112 УК РФ и часть 1 статьи 111 УК РФ.

Согласно характеру и степени общественной опасности совершенные подсудимым преступления относятся к категории тяжких преступлений (часть 1 статьи 111 УК РФ) и к категории преступлений небольшой тяжести (часть 1 статьи 112 УК РФ).

Всесторонне изучив материалы дела, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд признал 36-летнего крымчанина виновным в совершенных преступлениях, назначив ему окончательное наказание, связанное с изоляцией от общества.

Приговор в законную силу не вступил.