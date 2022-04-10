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Крымский депутат Госдумы предложил восстановить Таврическую губернию

Крымский депутат Госдумы предложил восстановить Таврическую губернию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:27 10.04.2022

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах.

Считаю, что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым как оплот развития, безопасности и стабильности, — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, некогда в административно-территориальную единицу Российской империи Таврическую губернию с центром в Симферополе входили территории нынешней Херсонской области и приазовской части Запорожской области Украины.

Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться, — подчеркнул Шеремет.

По его словам, Крым готов помочь приграничным регионам с политической, экономической и правовой интеграцией.

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