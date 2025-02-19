Крымский федеральный университет подписал соглашение о сотрудничестве со Школой Арины Шараповой

Крымский федеральный университет посетила телеведущая, общественный деятель, президент АНО «Артмедиаобразование» Арина Шарапова. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию совместных проектов и взаимодействие в различных областях.

Соглашение о сотрудничестве – это всегда первый шаг к установлению хороших деловых и дружественных отношений, поэтому задача нашего университета – приглашать к себе таких профессионалов. Сейчас в рамках подписания мы обсудим план нашего дальнейшего взаимодействия, – сообщил исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов.

Кроме того, активисты и студенты профильных направлений подготовки вуза приняли участие в открытом диалоге с Ариной Шараповой «Герои среди нас». Телеведущая рассказала о деятельности «Артмедиаобразования» и специфике работы на телевидении, а также обсудила с участниками вопросы патриотизма и волонтёрства. После диалога состоялся премьерный показ фильма из цикла «Великие люди» проекта «Культурный код Россия 2.0: киномозаика традиционных духовно-нравственных ценностей», который был снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Этот фильм – попытка дать зрителю естественный взгляд на нашу страну, где в центре внимания – наши ценности. В кинокартине, которая будет показана сегодня, мы сделали акцент на имена, которые потихоньку забываются, уходят из памяти общества. Наш цикл – это небольшие фильмы, но они очень информативные. Надеюсь, благодаря им люди будут помнить великих людей нашей страны, – рассказала Арина Шарапова.

После киносеанса, студенты из разных структурных подразделений и филиалов вуза смогли задать телеведущей интересующие их вопросы.

Я состою в движении «Волонтёры Победы». Арина Аяновна тоже занимается общественной деятельностью и поддерживает патриотические ценности, поэтому сегодняшняя встреча перекликается с нашей деятельностью. Было интересно послушать её и получить ответы на свои вопросы. Больше всего мне запомнилось обсуждение вопроса о роли журналистики в современности, – отмечает студентка Медицинского института КФУ им. В. И. Вернадского Мария Махтина.

Также в рамках визита прошла памятная акция, приуроченная к 80-летию Великой Победы – на территории Крымского федерального университета высадили ливанский кедр. Акция состоялась при поддержке Фонда президентских грантов совместно с проектом «Экология. Культура. Общество» АНО «Артмедиаобразование» – Школы Арины Шараповой.

Мероприятия организованы Координационным центром Крымского федерального университета.

источник: пресс-служба КФУ

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