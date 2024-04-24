Крымский фестиваль «Тортида» стал всероссийским: «Свадебный сезон» впервые состоялся в Москве

20 апреля в Москве в рамках VI всероссийского фестиваля вкуса и кондитерского искусства «Тортида» состоялся конкурс кондитеров и пряничных мастеров «Тортида 2024: Свадебный сезон».
Фестиваль «Тортида» появился в 2018 году в Республике Крым. На протяжении 5 лет кондитеры, пекари и пряничные мастера Крыма и Севастополя соревновались за звание лучшего, победители представляли Республику на национальных чемпионатах и конкурсах. С этого года фестиваль стал всероссийским. Цель фестиваля «Тортида» – сохранение культуры потребления кондитерских изделий из натуральных продуктов, создание площадки для демонстрации талантов кондитеров и пряничных мастеров, поддержка и продвижение победителей конкурса и участников фестиваля. Фестиваль «Тортида» – это ежегодно проходящие кондитерские, пекарские и пряничные мероприятия, а сердце фестиваля – конкурс кондитеров и пряничных мастеров. Жюри конкурса – эксперты отрасли, преподаватели профильных учебных заведений, технологи, известные кондитеры и пряничные мастера, — отмечают организаторы фестиваля.
20 апреля свои работы представили кондитеры и пряничные мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Майкопа, Щелково, Каширы, Звенигорода, Балахны. В сладких изделиях они воплотили свое представление о самом ярком событии в жизни человека – свадьбе.
Председателем жюри конкурса в 2024 году стала Белявская Ирина Георгиевна, доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет», Москва.
Победителями стали
Номинация «Кондитер-профессионал»
1 место Шабанова Инна, Москва
2 место Евгения Позднякова-Кондитер, Барнаул
3 место Мария Иванова, Майкоп
Номинация «Начинающий кондитер»
1 место Анна Гринькова, Москва
2 место Катя Зенкова, Москва
3 место Дарья Ботяновская, Звенигород
Номинация «Пряничная картина»
1 место Кристина Кузнецова, Щелково
2 место Елена Лазович, Москва
3 место Яна Третьякова, Москва
Номинация «Объемная пряничная композиция»
1 место Александра Кузнецова, Балахна
2 место Елена Головина , Москва
3 место Татьяна Квашнина, Москва
Премию конкурса за самое большое количество баллов среди всех участников, поездку в Крым на конкурс-выставку «Тортида 2024: Семейные истории», получила пряничный мастер Александра Кузнецова из Балахны.
Конкурс-выставка «Тортида 2024: Семейные истории» посвященная году семьи, состоится 14-15 сентября в Крыму. На праздничной площадке соберутся кондитеры и пряничные мастера всей России и расскажут жителям и гостям полуострова, через пряничные и кондитерские изделия, свои семейные истории.
- Официальный сайт фестиваля «Тортида»: https://tortida.ru
- Официальная страница фестиваля ВКонтакте: https://vk.com/tortidagroup
- Телефон для справок: +7 (978) 013-71-48
источник: пресс-служба фестиваля «Тортида»
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия