Крымский фестиваль «Тортида» стал всероссийским: «Свадебный сезон» впервые состоялся в Москве

20 апреля в Москве в рамках VI всероссийского фестиваля вкуса и кондитерского искусства «Тортида» состоялся конкурс кондитеров и пряничных мастеров «Тортида 2024: Свадебный сезон».

Фестиваль «Тортида» появился в 2018 году в Республике Крым. На протяжении 5 лет кондитеры, пекари и пряничные мастера Крыма и Севастополя соревновались за звание лучшего, победители представляли Республику на национальных чемпионатах и конкурсах. С этого года фестиваль стал всероссийским. Цель фестиваля «Тортида» – сохранение культуры потребления кондитерских изделий из натуральных продуктов, создание площадки для демонстрации талантов кондитеров и пряничных мастеров, поддержка и продвижение победителей конкурса и участников фестиваля. Фестиваль «Тортида» – это ежегодно проходящие кондитерские, пекарские и пряничные мероприятия, а сердце фестиваля – конкурс кондитеров и пряничных мастеров. Жюри конкурса – эксперты отрасли, преподаватели профильных учебных заведений, технологи, известные кондитеры и пряничные мастера, — отмечают организаторы фестиваля.

20 апреля свои работы представили кондитеры и пряничные мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Майкопа, Щелково, Каширы, Звенигорода, Балахны. В сладких изделиях они воплотили свое представление о самом ярком событии в жизни человека – свадьбе.

Председателем жюри конкурса в 2024 году стала Белявская Ирина Георгиевна, доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет», Москва.

Победителями стали

Номинация «Кондитер-профессионал»

1 место Шабанова Инна, Москва

2 место Евгения Позднякова-Кондитер, Барнаул

3 место Мария Иванова, Майкоп

Номинация «Начинающий кондитер»

1 место Анна Гринькова, Москва

2 место Катя Зенкова, Москва

3 место Дарья Ботяновская, Звенигород

Номинация «Пряничная картина»

1 место Кристина Кузнецова, Щелково

2 место Елена Лазович, Москва

3 место Яна Третьякова, Москва

Номинация «Объемная пряничная композиция»

1 место Александра Кузнецова, Балахна

2 место Елена Головина , Москва

3 место Татьяна Квашнина, Москва

Премию конкурса за самое большое количество баллов среди всех участников, поездку в Крым на конкурс-выставку «Тортида 2024: Семейные истории», получила пряничный мастер Александра Кузнецова из Балахны.

Конкурс-выставка «Тортида 2024: Семейные истории» посвященная году семьи, состоится 14-15 сентября в Крыму. На праздничной площадке соберутся кондитеры и пряничные мастера всей России и расскажут жителям и гостям полуострова, через пряничные и кондитерские изделия, свои семейные истории.

Официальный сайт фестиваля «Тортида»: https://tortida.ru

Официальная страница фестиваля ВКонтакте: https://vk.com/tortidagroup

Телефон для справок: +7 (978) 013-71-48

источник: пресс-служба фестиваля «Тортида»