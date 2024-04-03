Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымский гарантийный фонд за 1 квартал предоставил 31 поручительство для бизнеса
актуально в республике
ский гарантийный фонд за 1 квартал предоставил 31 поручительство для бизнеса

Крымский гарантийный фонд за 1 квартал предоставил 31 поручительство для бизнеса

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:58 03.04.2024

С начала 2024 года Крымский гарантийный фонд предоставил 31 поручительство на сумму 311,8 млн руб. Благодаря государственной гарантийной поддержке предприниматели получили в финансовых организациях-партнерах 848,5 млн руб. кредитных средств. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Из общей суммы предоставленных гарантий 21,7% поручительств выдано предпринимателям в сфере строительства, 26% – торговля, 18% приходится на сельское хозяйство, 16,3% – на производство. При этом 30,7% поручительств сроком действия обязательства, обеспеченного Фондом, от 1 года до 2-х лет, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Средний размер поручительства в 2024 году составляет 10 млн руб., максимальная сумма одного поручительства — 50 млн руб., ставка поручительства от 0,25% годовых.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработаны и реализуются соответствующие Федеральные проекты, которые нацелены на формирование благоприятных условий ведения бизнеса малыми предприятиями и предусматривают поддержку начинающих СПД.

Узнайте больше:  Катамараны (водные велосипеды) - техника для развлечения и бизнеса

Фондом, в свою очередь, разработан специальный продукт «Поручительство по кредитному договору, договору займа «proдвижение» для начинающих предпринимателей, который актуален для субъектов малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день выдано 4 поручительства на сумму 12,5 млн руб., что позволило начинающим предпринимателям привлечь кредитных средств на сумму более 24 млн руб.

Напомним, что деятельность Крымского гарантийного фонда осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предоставляя поручительства суммой до 50 млн рублей субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредитных средств.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: бизнес в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
бизнес в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.