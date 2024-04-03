Крымский гарантийный фонд за 1 квартал предоставил 31 поручительство для бизнеса

Средний размер поручительства в 2024 году составляет 10 млн руб., максимальная сумма одного поручительства — 50 млн руб., ставка поручительства от 0,25% годовых.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработаны и реализуются соответствующие Федеральные проекты, которые нацелены на формирование благоприятных условий ведения бизнеса малыми предприятиями и предусматривают поддержку начинающих СПД.

Фондом, в свою очередь, разработан специальный продукт «Поручительство по кредитному договору, договору займа «proдвижение» для начинающих предпринимателей, который актуален для субъектов малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день выдано 4 поручительства на сумму 12,5 млн руб., что позволило начинающим предпринимателям привлечь кредитных средств на сумму более 24 млн руб.

Напомним, что деятельность Крымского гарантийного фонда осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предоставляя поручительства суммой до 50 млн рублей субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредитных средств.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК