Крымский гарантийный фонд за 1 квартал предоставил 31 поручительство для бизнеса

С начала 2024 года Крымский гарантийный фонд предоставил 31 поручительство на сумму 311,8 млн руб. Благодаря государственной гарантийной поддержке предприниматели получили в финансовых организациях-партнерах 848,5 млн руб. кредитных средств. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Из общей суммы предоставленных гарантий 21,7% поручительств выдано предпринимателям в сфере строительства, 26% – торговля, 18% приходится на сельское хозяйство, 16,3% – на производство. При этом 30,7% поручительств сроком действия обязательства, обеспеченного Фондом, от 1 года до 2-х лет, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Средний размер поручительства в 2024 году составляет 10 млн руб., максимальная сумма одного поручительства — 50 млн руб., ставка поручительства от 0,25% годовых.
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработаны и реализуются соответствующие Федеральные проекты, которые нацелены на формирование благоприятных условий ведения бизнеса малыми предприятиями и предусматривают поддержку начинающих СПД.
Фондом, в свою очередь, разработан специальный продукт «Поручительство по кредитному договору, договору займа «proдвижение» для начинающих предпринимателей, который актуален для субъектов малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день выдано 4 поручительства на сумму 12,5 млн руб., что позволило начинающим предпринимателям привлечь кредитных средств на сумму более 24 млн руб.
Напомним, что деятельность Крымского гарантийного фонда осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предоставляя поручительства суммой до 50 млн рублей субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредитных средств.
источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК
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