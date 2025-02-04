Крымский художник и ювелир Мехти Исламов удостоен медали «За трудолюбие и искусство»

В Международный день ювелира медаль крымчанину вручил Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Церемония награждения российских художников, внесших вклад в развитие ювелирной отрасли, состоялась в Государственном историческом музее в Москве.

Медаль «За трудолюбие и искусство» учреждена в 1829 году на Первой публичной выставке российских мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге благодаря министру финансов Российской империи Егору Францевичу Канкрину и возрождена в 2022 году как ведомственная награда Минфина России.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым