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Крымский художник и ювелир Мехти Исламов удостоен медали «За трудолюбие и искусство»
фото: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым

Крымский художник и ювелир Мехти Исламов удостоен медали «За трудолюбие и искусство»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 11:05 04.02.2025

Крымский художник и ювелир, главный художник крымского ювелирного дома, специализирующегося на производстве уникальных этнических серебряных украшений, Мехти Исламов удостоен медали «За трудолюбие и искусство». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Крым – это действительно уникальный регион с богатой многонациональной культурой, что проявляется во всех аспектах его жизни, в том числе, производстве. Неповторимые по своей красоте и колориту крымские национальные украшения уже давно вышли на рынок за пределами полуострова и пользуются большим спросом. От всей души поздравляю Мехти Исламова и желаю дальнейшей плодотворной работы на благо России и Республики Крым, — отметила Ирина Кивико.

В Международный день ювелира медаль крымчанину вручил Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Церемония награждения российских художников, внесших вклад в развитие ювелирной отрасли, состоялась в Государственном историческом музее в Москве.

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Медаль «За трудолюбие и искусство» учреждена в 1829 году на Первой публичной выставке российских мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге благодаря министру финансов Российской империи Егору Францевичу Канкрину и возрождена в 2022 году как ведомственная награда Минфина России.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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