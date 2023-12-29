Крымский литературно-художественный музей ждёт в гости на новогодние и рождественские праздники

Все музеи будут работать 2, 3, 4, 5, 6 января с 10:00 до 18:00 часов. Вход будет осуществляться по билетам. Выходные дни в новогодние и рождественские праздники – 31 декабря, 1 и 7 января, а уже с 10 января музейный комплекс будет работать в обычном режиме с выходными днями понедельник, вторник.

В Доме-музее А. П. Чехова в Ялте 4 января в 16:00 часов можно будет совершенно бесплатно увидеть мультфильм по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» (6+), 1951 года. Вместе с Кузнецом Вакулой отправиться на поиски прекрасных черевичков для капризной красавицы Оксаны. А уже 5 января в 16:00 состоится праздничный концерт «Рождественские встречи» с участием Лауреата Международных конкурсов, члена Союза концертных деятелей РФ Оксаны Сенчиной и гитариста-виртуоза Дмитрия Старова. Участники Фестиваля авторской песни памяти горноспасателя Артура Григоряна «Зимняя Ялта» исполнят свои композиции 6 января в 14:00. Вход на концерты свободный.

В январе посетителей ждут и временные тематические выставки, показ которых продлили в связи с большим интересом публики. На Белой даче действует экспозиция «На земле нет лучше места, как наш сад…», посвященная 120-летию создания пьесы «Вишнёвый сад» и 125-летию со дня основания МХТ. Также в ялтинском музее писателя продолжает работу экспозиция «Классная дама М. П. Чехова», на которой можно увидеть пионерский галстук Марии Павловны, письменные принадлежности, многочисленные награды и благодарности, а также уникальные фотографии и многое другое. Кроме того, гости смогут принять участие в акции «Поздравление от Чехова» – в специальном ящике сотрудники музея собрали оригинальные выдержки из новогодней и рождественской переписки классика и каждый желающий сможет наугад вытянуть своё «чеховское» пожелание.

Отдел «Чехов и Крым» удивит уникальными фотографиями и личными вещами Антона Чехова, а также архивными документами и редкими изданиями. Эти и многие другие предметы можно будет увидеть в январе на выставке «Восхищаться им это признак хорошего вкуса».

На Даче А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе гости смогут узнать о жизни Ольги Книппер-Чеховой и ее ближайшего окружения в гурзуфском домике в 30-е годы XX века. И, как и прежде, всех ждут увлекательные экскурсии, посвященные жизни и творчеству великого драматурга, Антона Павловича Чехова.