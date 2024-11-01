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Крымский медколледж - победитель регионального этапа чемпионата по оказанию первой помощи Движения Первых
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Крымский медколледж — победитель регионального этапа чемпионата по оказанию первой помощи Движения Первых

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:26 01.11.2024

ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» занял первое место в региональном этапе чемпионата по оказанию первой помощи. Соревнования – флагманский проект общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

Команда колледжа включала пять обучающихся по специальности «Лечебное дело», ребята достойно справить со всеми этапами соревнований и признаны лучшими среди команд первичных отделений Республики Крым.

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По результатам регионального этапа команда-победитель отправится на Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи, который состоится с 22 по 24 ноября в городе Саранск Республики Мордовия.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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