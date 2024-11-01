Крымский медколледж — победитель регионального этапа чемпионата по оказанию первой помощи Движения Первых

Команда колледжа включала пять обучающихся по специальности «Лечебное дело», ребята достойно справить со всеми этапами соревнований и признаны лучшими среди команд первичных отделений Республики Крым.

По результатам регионального этапа команда-победитель отправится на Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи, который состоится с 22 по 24 ноября в городе Саранск Республики Мордовия.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК