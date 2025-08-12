Крымский Муфтият передал гуманитарную помощь военным на Запорожское направление

огнетушитель ОУ-5 (углекислый) — 6 шт, отрезные диски 230 мм — 100 шт, отрезные диски 180 мм — 100 шт, отрезные диски 125 мм — 200 шт, электроды (диаметр 3 — 20 кг., диаметр 4 — 20 кг.), слесарный ручной инструмент (ключи, отвертки, головки, пассатижи), спрей ВД-40 — 15 баллонов, рабочие перчатки — 100 пар, средства личной гигиены, обувь.

В рамках встречи, посвященной передаче гуманитарной помощи на СВО, также состоялась беседа с талантливыми детьми из детской администрации. Муфтий Крыма Хаджи Эмирали Аблаев подчеркнул важность духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

Сегодня это является важным приоритетным направлением для нас. Воспитать молодое поколение мы можем только на собственном примере, оказывая поддержку ребятам на СВО и поддерживая свою страну, — отметил Муфтий Крыма.

В знак признательности за поддержку, талантливые дети из детской администрации подарили Муфтию картину, на которой изображена Соборная мечеть Крыма. Это символическое действие стало очередным шагом в укреплении духовных и культурных связей между поколениями и поддержке военнослужащих, выполняющих свой долг.

источник: пресс-служба ДУМК