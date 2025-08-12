Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | Крымский Муфтият передал гуманитарную помощь военным на Запорожское направление
Новости Республики
Крымский Муфтият передал гуманитарную помощь военным на Запорожское направление
фото: пресс-служба ДУМК Крыма

Крымский Муфтият передал гуманитарную помощь военным на Запорожское направление

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 15:04 12.08.2025

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (Таврический муфтият) организовало новую партию гуманитарной помощи для военных, дислоцированных на Запорожском направлении, предназначенную для бронегруппы. Передача помощи была осуществлена через волонтеров«Команды возможностей».

В состав отправленной помощи вошли:

огнетушитель ОУ-5 (углекислый) — 6 шт, отрезные диски 230 мм — 100 шт, отрезные диски 180 мм — 100 шт, отрезные диски 125 мм — 200 шт, электроды (диаметр 3 — 20 кг., диаметр 4 — 20 кг.), слесарный ручной инструмент (ключи, отвертки, головки, пассатижи), спрей ВД-40 — 15 баллонов, рабочие перчатки — 100 пар, средства личной гигиены, обувь.

В рамках встречи, посвященной передаче гуманитарной помощи на СВО, также состоялась беседа с талантливыми детьми из детской администрации. Муфтий Крыма Хаджи Эмирали Аблаев подчеркнул важность духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

Сегодня это является важным приоритетным направлением для нас. Воспитать молодое поколение мы можем только на собственном примере, оказывая поддержку ребятам на СВО и поддерживая свою страну, — отметил Муфтий Крыма.

В знак признательности за поддержку, талантливые дети из детской администрации подарили Муфтию картину, на которой изображена Соборная мечеть Крыма. Это символическое действие стало очередным шагом в укреплении духовных и культурных связей между поколениями и поддержке военнослужащих, выполняющих свой долг.

Узнайте больше:  Крымский детский хоспис о двух взрослых девочках - но младенцах - и их мечтах. Вы можете помочь их исполнить

источник: пресс-служба ДУМК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x