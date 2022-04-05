Крымский парламент готовит законопроект о лишении отдельных лиц государственных наград Республики

За что? За антироссийскую позицию.

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов на заседании Президиума инициировал подготовку проекта закона о лишении государственных наград Крыма лиц, утративших моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие. В числе первых «лишенцев»: второй президент Украины Леонид Кучма, бывший крымский премьер и глава украинской администрации Севастополя Сергей Куницын, уроженец Симферополя, боксер Александр Усик.

Первые фамилии в этом списке уже есть. Кучма будет лишен звания «Почетный крымчанин», Куницын и Усик — Знака отличия «За верность долгу», — уточнил он.

Владимир Константинов поручил создать Рабочую группу из числа депутатов, представителей государственных органов и общественных объединений, которая будет рассматривать каждый конкретный случай в отношении изъятия имущества, принадлежащего иностранным государствам и гражданам, которые совершают в отношении Российской Федерации, наших структур и наших граждан недружественные действия.

Сегодня депутаты единогласно проголосовали за законодательную инициативу Государственного Совета Республики Крым по внесению в Государственную Думу Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 235 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и регулировании отдельных правоотношений по принудительному изъятию имущества». Думаю, такой закон отвечает духу времени, а главное — соответствует принципу справедливости. Сейчас уже просто недопустимо ходить мимо того или иного объекта, принадлежащего палачу Донбасса, мучителю наших военнопленных, призывающего убивать русских за то, что они русские. Они идеализируют «Азов», поддерживает его не только словами, но и делами. А средства, которые переводит нацикам, получают, в том числе от доходов своих крымских объектов. Вот этому мы обязаны положить конец, — считает спикер крымского парламента.

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