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ский парламент приступил к формированию нового состава республиканского Избиркома
Фото: Избирком РК

Крымский парламент приступил к формированию нового состава республиканского Избиркома

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:42 21.03.2024

Крымский парламент на заседании десятой сессии принял постановление «О формировании Избирательной комиссии Республики Крым нового состава».

Как отметил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, представленный проект Постановления разработан в соответствии с российским и законодательством и в связи с истечением 20 мая 2024 года срока полномочий Избирательной комиссии Республики Крым действующего состава. Он подчеркнул, что согласно Закону «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым» Избирательная комиссия Республики Крым формируется в составе 14 членов комиссии с правом решающего голоса, из которых половина членов Избирательной комиссии назначается Государственным Советом, другая половина – Главой Республики Крым.

Данным проектом предлагается объявить о начале формирования и приеме предложений по кандидатурам 7 членов Избирательной комиссии Республики Крым нового состава с правом решающего голоса, назначаемых Государственным Советом Республики Крым, — отметил Константинов.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Государственном Совете Республики Крым, других политических партий и иных общественных объединений, представительных органами муниципальных образований в Республике Крым, Избирательной комиссией Республики Крым действующего состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации внести в Государственный Совет Республики Крым в порядке, предусмотренном статьей 15 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым».

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Предложения по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Республики Крым будут приниматься в течение 30 дней со дня официального опубликования Постановления по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Екатерининская, 18, Государственный Совет Республики Крым, каб. 536, телефон (3652) 544-304.

По материалам пресс-службы Госсовета РК.

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