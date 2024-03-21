Крымский парламент приступил к формированию нового состава республиканского Избиркома

Крымский парламент на заседании десятой сессии принял постановление «О формировании Избирательной комиссии Республики Крым нового состава».

Как отметил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, представленный проект Постановления разработан в соответствии с российским и законодательством и в связи с истечением 20 мая 2024 года срока полномочий Избирательной комиссии Республики Крым действующего состава. Он подчеркнул, что согласно Закону «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым» Избирательная комиссия Республики Крым формируется в составе 14 членов комиссии с правом решающего голоса, из которых половина членов Избирательной комиссии назначается Государственным Советом, другая половина – Главой Республики Крым.

Данным проектом предлагается объявить о начале формирования и приеме предложений по кандидатурам 7 членов Избирательной комиссии Республики Крым нового состава с правом решающего голоса, назначаемых Государственным Советом Республики Крым, — отметил Константинов.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Государственном Совете Республики Крым, других политических партий и иных общественных объединений, представительных органами муниципальных образований в Республике Крым, Избирательной комиссией Республики Крым действующего состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации внести в Государственный Совет Республики Крым в порядке, предусмотренном статьей 15 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым».

Предложения по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Республики Крым будут приниматься в течение 30 дней со дня официального опубликования Постановления по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Екатерининская, 18, Государственный Совет Республики Крым, каб. 536, телефон (3652) 544-304.

По материалам пресс-службы Госсовета РК.