Крымский полуостров: погода 11 декабря

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов.

Временами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Ветер в понедельник восточный , во вторник и среду юго-западный 8-13 м/с . Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +6…+11°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.