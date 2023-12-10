Крымский полуостров: погода 11 декабря

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов.
Временами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Ветер в понедельник восточный , во вторник и среду юго-западный 8-13 м/с . Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +6…+11°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму