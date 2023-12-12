Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 13 декабря
актуально в республике
ский полуостров: погода 13 декабря
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 13 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:16 12.12.2023

В среду, 13 декабря, в Крыму ночью и утром  местами ожидаются дожди, туман; днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, в горах 0…-2; днем +7…+12°, в горах +1…+6°. В  четверг, 14 декабря, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, в некоторых районах порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМ С»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.