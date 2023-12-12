Крымский полуостров: погода 13 декабря

В среду, 13 декабря, в Крыму ночью и утром местами ожидаются дожди, туман; днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, в горах 0…-2; днем +7…+12°, в горах +1…+6°. В четверг, 14 декабря, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, в некоторых районах порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМ С».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.