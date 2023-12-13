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ский полуостров: погода 14 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 14 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:38 13.12.2023

В  четверг — 14 декабря — в Крыму без существенных осадков.

Ночью и утром местами вероятен туман. Ветер южный умеренный, в некоторых районах порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура  воздуха ночью +5…+10°, днем +10…+15°. В пятницу, 15 декабря, атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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