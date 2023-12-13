Крымский полуостров: погода 14 декабря

В четверг — 14 декабря — в Крыму без существенных осадков.

Ночью и утром местами вероятен туман. Ветер южный умеренный, в некоторых районах порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +10…+15°. В пятницу, 15 декабря, атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.