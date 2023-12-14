Крымский полуостров: погода 15 декабря

В пятницу и субботу (15-16 декабря) атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди.

В субботу переходящие в мокрый снег, снег; в центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные осадки. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в пятницу ночью и днем +7…+12°. В субботу похолодает, температура воздуха ночью и днем составит -3…+2°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.