Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 15 декабря
актуально в республике
ский полуостров: погода 15 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 15 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:30 14.12.2023

В пятницу и субботу (15-16 декабря) атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди.

В субботу переходящие в мокрый снег, снег; в центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные осадки. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, местами  порывы 15-20 м/с. Температура  воздуха в пятницу ночью и днем +7…+12°. В субботу похолодает, температура  воздуха ночью и днем составит -3…+2°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 22

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.