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ский полуостров: погода 16 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 16 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:10 15.12.2023

В субботу 16 декабря на погоду Крыма будет оказывать влияние холодный фронтальный раздел.

Местами пройдут осадки (мокрый снег, снег). В воскресенье 17 декабря преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер в субботу северо-восточный, в воскресенье юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в субботу ночью и днем -2…+3°; в воскресенье ночью понизится до -2…-7°, на южном побережье около 0°; днем составит всего 0…+5°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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