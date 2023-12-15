Крымский полуостров: погода 16 декабря

В субботу 16 декабря на погоду Крыма будет оказывать влияние холодный фронтальный раздел.

Местами пройдут осадки (мокрый снег, снег). В воскресенье 17 декабря преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер в субботу северо-восточный, в воскресенье юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в субботу ночью и днем -2…+3°; в воскресенье ночью понизится до -2…-7°, на южном побережье около 0°; днем составит всего 0…+5°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».