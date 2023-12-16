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ский полуостров: погода 17 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 17 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:16 16.12.2023

В воскресенье и в начале рабочей недели на погоду в Крыму будет оказывать влияние холодный фронтальный раздел.

Местами пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в воскресенье ночью -1…-6°, на южном побережье 0…+2°; днем +2…+7°, в горах -3…+1°; в понедельник ночная температура повысится и составит +2…+7°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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