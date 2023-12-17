Крымский полуостров: погода 18 декабря

В понедельник, 18 декабря на погоду полуострова будет оказывать влияние фронтальный раздел.

Пройдет дождь, мокрый снег, днем местами сильный дождь. В отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на побережье до +7°; днем +5…+10°, в горах 0…+4°. Во вторник местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°; днем +7…+12°, в горах +1…+6°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.