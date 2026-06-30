Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Крымский Росреестр советует гражданам для отправки обращений пользоваться Платформой обратной связи
Новости Республики

Крымский Росреестр советует гражданам для отправки обращений пользоваться Платформой обратной связи

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 11:52 30.06.2026

Управление Росреестра по Республике Крым рекомендует физическим и юридическим лицам для отправки обращений в орган регистрации прав отдавать предпочтение не обычной почтовой корреспонденции, а пользоваться Платформой обратной связи (ПОС). Рекомендация обусловлена нынешней ситуацией, связанной с нехваткой топлива в регионе и ограничениями в эксплуатации служебных транспортных средств.

Если гражданин или организация направили нам обращение на бумажном носителе, то по закону отвечать мы должны заявителю на бумаге. Проблема в том, что бумажную корреспонденцию нужно физически доставлять в почтовое отделение и делать это своевременно. Однако по объективным причинам здесь не исключены задержки в части отправки ответов. Просим крымчан отнестись с пониманием к данной ситуации и отдать приоритет электронным каналам связи с Росреестром, — уточнила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Крым Валентина Кирлица.

Необходимо добавить, что обращения граждан на официальную электронную почту госоргана не принимаются. Физические и юридические лица могут отправить свое обращение через Платформу обратной связи (ПОС, приложение «Госуслуги. Решаем вместе), созданную на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг. Направить обращение довольно просто: необходимо зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги», написать ИИ-помощнику («Роботу Максу») аббревиатуру ПОС и «Платформа обратной связи» и выбрать вкладку «Сообщить о проблеме». В появившейся вкладке понадобится просто набрать и отправить текст обращения.

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым

Просмотры: 7

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.