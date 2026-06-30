Крымский Росреестр советует гражданам для отправки обращений пользоваться Платформой обратной связи

Управление Росреестра по Республике Крым рекомендует физическим и юридическим лицам для отправки обращений в орган регистрации прав отдавать предпочтение не обычной почтовой корреспонденции, а пользоваться Платформой обратной связи (ПОС) . Рекомендация обусловлена нынешней ситуацией, связанной с нехваткой топлива в регионе и ограничениями в эксплуатации служебных транспортных средств.

Если гражданин или организация направили нам обращение на бумажном носителе, то по закону отвечать мы должны заявителю на бумаге. Проблема в том, что бумажную корреспонденцию нужно физически доставлять в почтовое отделение и делать это своевременно. Однако по объективным причинам здесь не исключены задержки в части отправки ответов. Просим крымчан отнестись с пониманием к данной ситуации и отдать приоритет электронным каналам связи с Росреестром, — уточнила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Крым Валентина Кирлица.

Необходимо добавить, что обращения граждан на официальную электронную почту госоргана не принимаются. Физические и юридические лица могут отправить свое обращение через Платформу обратной связи (ПОС, приложение «Госуслуги. Решаем вместе), созданную на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг. Направить обращение довольно просто: необходимо зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги», написать ИИ-помощнику («Роботу Максу») аббревиатуру ПОС и «Платформа обратной связи» и выбрать вкладку «Сообщить о проблеме». В появившейся вкладке понадобится просто набрать и отправить текст обращения.

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым

Просмотры: 7