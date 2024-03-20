Крымский рыбак организовал незаконный браконьерский промысел, а когда «припекло» пустился в бега

Житель Ленинского района, находившийся в розыске, предстанет перед судом за организацию браконьерского промысла. Что натворил крымский рыбак — рассказали в Следчтвенном комитете и прокуратуре.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Войково, обвиняемого в организации незаконной добычи и хранения особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 258.1 УК РФ УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следователем по особо важным делам установлено, что бригадир рыбопромысловой бригады в начале 2021 года на территории села Курортное Ленинского района организовал группу из пяти местных жителей для незаконного вылова и подпольной продажи осетровых пород рыб. Ранним утром 18 февраля 2021 года подельники вышли в море на маломерном судне, вытащили из расставленных сетей 67 особей осетра, три севрюги и две белуги, чтобы на причале поместить трофеи в тайник. Однако во время разгрузки преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Спустя время организатор скрылся и был объявлен в розыск. Мужчину задержали сотрудники ФСБ России в ноябре 2023 года на территории соседнего региона.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении его завершено. Прокуратура Крыма уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. 40-летнему рыбаку «с задатками организатора» грозит до 9 лет лишения свободы. Остальные участники группы ранее были осуждены по обвинению в незаконной добыче и хранении особо ценных водных биоресурсов.