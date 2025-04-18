Крымский цикл публикаций «Победа в лицах»: ветеран Великой Отечественной войны Николай Шевякин

Николай Тимофеевич родился в 1932 году. До войны он успел окончить три класса школы. Но в конце октября 1941 года село Базарчик (сейчас – поселок Почтовое), в котором жила семья, оккупировали фашисты.

Несмотря на юный возраст, Николай присоединился к борьбе с оккупантами. Он собирал сведения в окрестных селах о расположении военной техники, живой силе противника и передавал их партизанам.

При выполнении очередного задания Николая ранило и контузило. Но это не остановило юного бойца: после выздоровления он остался в партизанском отряде, ходил в разведку. В том числе благодаря его работе был уничтожен склад боеприпасов фашистов на железнодорожной станции Альма.

В апреле 1944 года вместе с партизанами Николай освобождал Бахчисарайский район и свое родное село.

После Победы он продолжил получать образование. Работал киномехаником в Бахчисарайском районе, электриком в совхозе им. В.П. Чкалова и на Альминском заводе строительных материалов в селе Скалистом.

Сергей Аксёнов отметил, что заслуги ветерана отмечены высокими наградами. «История Николая Тимофеевича – яркий пример того, что сила духа наших людей не зависит от возраста», – заключил Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым