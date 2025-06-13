Крымский ТЮЗ — лауреат Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство»

Ежегодный проект открывают сказочный мир спектаклей со всей России для жителей полуострова. Театр-побратим Крымского ТЮЗа — Севастопольский театр юного зрителя в очередной раз распахнул двери для тех, кто верит в чудеса. Жители полуострова смогли увидеть свыше 25 разных постановок. Участие в фестивале приняли театральные коллективы из Омска, Челябинска, Калуги, Курска, Рязани, Туапсе, Кирова, Губкина, Старого Оскола, Евпатории, Симферополя, Макеевки, Севастополя.

Крымский ТЮЗ представил на суд жюри и зрителей музыкальную сказку «Кот в сапогах» и одержал победу в двух номинациях. Исполнитель роли кота Дмитрий Керн признан «Королевским любимцем» фестиваля, художник Сергей Пермяков за лучшее художественное оформление спектакля (сценографию и костюмы) стал «Королевским художником».

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы — Крымский ТЮЗ