Крымский университет культуры подписал соглашение о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества»

Подписано соглашение о сотрудничестве между Крымским университетом культуры, искусств и туризма и филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по РК.

После подписания соглашения ректор вуза Валерий Горенкин и руководитель филиала фонда Владимир Трегуб обсудили круг вопросов, касающихся направлений дальнейшей работы и форматы проведения мероприятий в патриотической, военно-исторической, культурной, просветительской и образовательной сферах.