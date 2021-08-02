Крымско-севастопольский проект «МореАгроБиоТех» — в списке ведущих научно-образовательных центров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому еще пять научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня стали победителями всероссийского отбора и смогут претендовать на гранты из федерального бюджета. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кабмина. Задачу сформировать сеть из 15 таких центров поставил Президент России Владимир Путин, напомнили в правительстве. Десять из них уже были определены ранее. Новым распоряжением утверждается финальная пятерка. И в ней есть крымско-севастопольский проект.

В число победителей этого года вошли центры «Север: территория устойчивого развития» (создан по инициативе Чукотского автономного округа, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей и Якутии), «Енисейская Сибирь» (создан по инициативе Красноярского края, Хакасии и Тывы), «Байкал» (образован по инициативе Иркутской области и Бурятии), «МореАгроБиоТех» (создан по инициативе Крыма и Севастополя) и Межрегиональный научно-образовательный центр Юга России (создан по инициативе Волгоградской и Ростовской областей и Краснодарского края).

К научным интересам данных центров относятся, в частности, климат и экология, рациональное природопользование, биотехнологии, изучение новых энергоносителей, вопросы продовольственного обеспечения.

Гранты будут выплачиваться по итогам реализации проектов, включенных в планы развития центров. В следующем году на эту меру поддержки будет направлено 1,66 млрд рублей. Принятое решение послужит укреплению научного потенциала регионов, ускорит коммерциализацию инновационных разработок российских ученых, — говорится в сообщении Кабмина.

НОЦ — это особые межрегиональные структуры, подразумевающие партнерство образовательных и научных организаций с компаниями реального сектора экономики.

Проект «МореАгроБиоТех» — «детище» КФУ им. Вернадского и СевГУ. Его цель — формирование высокотехнологичных рынков и развитие морских технологий. НОЦ в партнерстве с АО «Объединенная судостроительная корпорация» будет заниматься инновационным судостроением. Один из ключевых проектов — развитие технологий безэкипажного судовождения. Еще одно перспективное направление — морское приборостроение. Среди разработок НОЦ «МореАгроБиоТех» — собственные питомники для виноградарства, технологии в сфере аквакультуры, инновационная долина «Агрополис».