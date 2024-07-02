Крымское духовенство сердечно поздравляет Правящего Архиерея – Владыку Тихона с Днем рождения

Ваше Высокопреосвященство, глубокоуважаемый Владыка Тихон!

От лица священства, монашествующих и прихожан храмов Крымской митрополии примите сердечные поздравления с Днем рождения!

Ваш жизненный путь посвящен нравственному наставлению людей, укреплению в их сердцах Православной веры. Ваша пастырская миссия направлена на пробуждение и укрепление в человеке веры, любви, милосердия, сострадания. Ваше творчество открывает читателям доселе неведомые или скрытые туманом времени страницы истории Отечества, на примере Подвижников Божиих призывает к добру и благим делам. Ваши проекты, жемчужинами которых стало возрождение монашеской жизни в древнем Херсонесе, святом месте, где принял крещение князь Владимир, и строительство Нового Херсонеса – без преувеличения, грандиознейшего и в российских, и в мировых масштабах историко-археологического парка, потрясают широтой замысла и упорством в реализации, достижении всех поставленных целей. И это лишь малая толика Ваших заслуг и начинаний, многогранного и многотрудного архипастырского служения, вызывающая глубочайшее уважение.

Молитвенно желаем Вам, дорогой Владыка Тихон, доброго здоровья на долгие годы, душевных сил и успехов в созидательных трудах и славных начинаниях. Пусть Ваша духовная мудрость, жизненный опыт и дальше служат укреплению веры Православной на благодатной земле Тавриды, «точке сборки» духовного единства нашего общества! Да сопутствует Вам в Вашем архипастырском служении Божия благодать, освящая и благословляя каждый прожитый Вами день, на радость всем нам, искренне уважающих и горячо любящих Вас!

Просмотры: 43