Крымское имущество украинского боксера Усика и экс-депутата ВРУ Франчука национализировали

По его словам, сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом еще 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов.

Среди них – спортсмен Александр Усик, который является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ, – проинформировал Константинов в своем Telegram-канале.

Также в список вошло имущество гражданина Украины, предпринимателя и политика, бывшего нардепа Украины Игоря Франчука, который с 2018 года постоянно проживает на территории Украины. Он является советником вице-премьер-министра Украины.

Франчук занимает активную антироссийскую позицию и при этом продолжает владеть в Крыму рядом активов, — написал спикер крымского парламента.

Кроме того, под национализацию попали фирма «Таврида-Плаза», которой владеет украинская группа компаний «ТММ», занимающаяся производством БПЛА, сверхлегких и легких самолетов; ПАО «Шахта имени А.Ф. Засядько», основным акционером которого является Фонд Государственного имущества Украины; фирма «Элеватор Октябрьское», одним из учредителей которой является дочерняя компания, принадлежащая американской инвестиционной группе NCH Capital Inc, а также имущество граждан, воюющих на стороне ВСУ.

По словам главы крымского парламента, собственностью Крыма стало имущество и иных юридических лиц, контроль над которыми осуществляется с территории Украины. Эту работу продолжат.

Власти Крыма ранее направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

источник: РИА Новости Крым