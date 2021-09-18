Крымское общество дружбы с Кубой приветствует визит посла Никарагуа в Республику Крым  

Крымская региональная организация Российского общества дружбы с Кубой приветствует визит Чрезвычайного и полномочного посла Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбу Асусену Торрес Мехию. У Крыма, как российского региона и Никарагуа есть много точек соприкосновения. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК, руководитель Крымского региональной организации Российского общества дружбы с Кубой Ирина Кивико.

По ее словам, жители Крыма внимательно наблюдают за ситуацией в Центральной Америке, странах Карибского бассейна.

Дружба между нашими народами должна развиваться, а сотрудничество в таких сферах экономики как сельское хозяйство, машиностроение, туризм, должны расти с каждым годом. Республика Крым готова к этому, — подчеркнула Ирина Кивико.

Вице-премьер также высоко оценила роль культурных связей. Примером тому послужил визит в регион Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбы Асусены Торрес Мехии и открытие фотовыставки в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени Ивана Франко, посвященной 200-летию независимости Никарагуа.

Ирина Кивико напомнила, что в июле министерство производства и торговли Республики Никарагуа и Совет Министров РК подписали Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Соглашение направлено на расширение и укрепление сотрудничества Крыма и Никарагуа в торгово-экономической сфере. Оно открывает возможность для взаимовыгодных поставок продукции, развития туризма. Речь идет о поставках рома, мяса, кофе, фруктов, сигар, какао, сахара, рыбы, моллюсков и ракообразных, пшеницы, металлургической продукции.

Крымский бизнес проявляет большую заинтересованность в поставках пшеницы в Никарагуа и некоторые другие страны.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК