Крымское отделение Русского географического общества приглашает на обучение

Крымское отделение Русского географического общества, совместно с Молодежным клубом РГО «Крым» приглашает молодежь от 18 до 35 лет пройти обучающую программу и повысить свой уровень знаний по экологическому просвещению, медиа добровольчеству на ООПТ и саморазвитию. Программа пройдет в рамках проекта «Экологическая медиа-экспедиция «Заповедный Крым», поддержанного Фондом президентских грантов.

Участниками программы могут стать все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, интересующиеся вопросами защиты природы, созданием профессионального контента для освещения деятельности ООПТ и экопросвещения, а также организацией экологического туризма.

В рамках образовательной программы участники пройдут курс из 14 лекций и практических занятий по таким направлениям:

история заповедного дела в Республике Крым и РФ;

природа и уникальность особо охраняемых природных территориях Крымского полуострова, их проблемы и пути решения;

основы создания фото и видео контента на ООПТ;

публичные выступления и саморазвитие.

Обучающая программа пройдет в период с 11 по 24 ноября 2024 года в дистанционном формате на платформе МТС.Линк.

Заявку на участие можно заполнить до 10 ноября 2024 года по ссылке: https://clck.ru/3DvWFH

Подробное расписание занятий, знакомство со спикерами и темами их выступлений будут направлены участникам после регистрации, а также опубликованы в группе Крымского отделения РГО ( https://vk.com/crimea_rgo ).

В рамках проекта «Экологическая медиа-экспедиция «Заповедный Крым» запланировано проведение 12 медиа-экспедиций в особо охраняемые и удаленные территории Крымского полуострова. Участники, прошедшие образовательную программу, смогут принять участие в медиа экспедициях без конкурсного отбора в качестве медиа кураторов, где применят полученные знания на практике, и поделятся ими с участниками медиа экспедиций.

Экологическая медиа экспедиция «Заповедный Крым» — проект, направленный на популяризацию природоохранной деятельности и медиа добровольчества среди молодежи на особо охраняемых природных территориях Крымского полуострова. Особенность данного проекта – развитие нового направления интеллектуального добровольчества – медиа экспедиций в ООПТ, в результате которых будет создан качественный фото и видеоконтент, формирующий позитивный имидж региона, повышающий уровень экологической грамотности и демонстрирующий важность бережного отношения к природе Крымского полуострова.

источник: пресс-служба Крымского отделения Русского географического общества

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