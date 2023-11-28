Крымскотатарский академический театр удостоен специального приза Международного фестиваля «Ласточка»

Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр представил Республику Крым на первом Международном фестивале национальных театров «Чĕкеҫ» («Ласточка»). Республиканский театр получил диплом участника фестиваля, который был вручен директору театра Динаре Ахтемовой, и специальный приз жюри за яркое воплощение национальных традиций в спектакле «Бахчисарайский фонтан» по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина.

Фестиваль имени Веры Кузьминой, который проходил в городе Чебоксары, собрал на своей площадке семь национальных профессиональных театров регионов России и ближнего зарубежья.

Жюри фестиваля в составе Екатерины Морозовой — председатель жюри (театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент Российского института театральных искусств (ГИТИС), педагог Высшей школы сценических искусств, старший научный сотрудник Государственного и нститута искусствоведения, эксперт Национальной театральной премии «Золотая маска»), Айсылу Сагитовой (театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории искусств Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова) и Ольги Тургай (заслуженный работник культуры Чувашской Республики, член Союза писателей и Союза журналистов Российской Федерации, шеф-редактор службы радиовещания ГТРК «Чувашия») подвели итоги фестиваля, отметив победителей в восьми номинациях, — рассказали в министерстве культуры РК.

Подчеркивается, что участие Крымскотатарского театра в столь важном театральном событии позволило не только заявить о себе и представить Крым, но и познакомиться ближе с коллегами, подробнее узнать о деятельности и творчестве иных национальных театров.

Наряду с фестивалем, поездка в Чувашию ознаменовалась гастрольным показом детского спектакля «Зайка-зазнайка» для самых маленьких ценителей театрального искусства города Чебоксары.

Фото: Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр.