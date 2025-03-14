«Крымскую весну» в Ялте встретят концертами, днями открытых дверей и спортивными соревнованиями

Основные мероприятия состоятся 18 марта:

— с 10-30 запланированы различные детский и спортивные активности на новой общественной территории на улице Сеченова.

— в 11-00 в благоустроенном Милютинском парке в Алупке начнётся праздничная программа «Крымская весна!», где также пройдут активности для взрослых и детей, концерт.

— В 11:00 в Пионерском парке Ялты пройдут мастер-классы и интерактивные программы для детей «Крымская весна».

— 18 марта в музее под открытым небом «Поляна сказок» (пгт Виноградное, ул. Яузы, 28) запланирован день открытых дверей. С 9:00 до 14:00 вход в музей будет бесплатным. В 12:00 здесь состоится концертная программа «Родина» от вокального ансамбля «Русские праздники». А в ялтинском кинотеатре «Сатурн» в 12:00 начнётся Муниципальный фестиваль по пауэрлифтингу, посвященный празднованию «Крымской весны». Продолжится праздничная программа акцией «Вместе и навсегда!», которая пройдёт на набережной с 13:00 до 15:00. Далее ялтинцев и гостей города ждёт концерт-бал «Крым и Россия – одна судьба» от духового оркестра «Ялта» и клуба исторического танца «Феерия». Мероприятие начнётся в 15:00 возле памятника Ленину. А с 15:00 до 17:00 на площади Советской запланирована праздничная программа «Крымская Весна – мы Вместе». Завершится день концертом «Крымская весна», который пройдёт в 18:00 в Форосе на ул. Космонавтов, 6.

Праздничные мероприятия в Ялте будут проходить на протяжении всего месяца, к примеру:

15 марта в Алупке на стадионе «Ай-Петри» пройдёт Чемпионат города по футболу, посвященный «Крымской Весне». Начало соревнований в 13:00. В этот же день в 12:00 в Ялте на ул. Ломоносова, 37Ж состоится День борьбы среди учащихся 2014-2015 годов рождения. Мероприятие продлится до 22 марта. Также 15 марта в Ялте стартует двухдневный Турнир Выходного дня по шахматам, посвященный Дню общекрымского референдума и Дню воссоединения Крыма с Россией. Соревнования начнутся в 12:00 на ул. Бирюкова, 2а.

16 марта Ялтинский историко-литературный музей проведёт день открытых дверей. Ялтинцы и гости города смогут бесплатно посетить все экспозиции, расположенные на ул. Пушкинская, 5, ул. Красноармейская, 5, ул. Екатерининская, 8а и ул. Фрунзе, 1е в Алупке. Также в этот день в Гурзуфе состоится праздничный концерт «Мы – единое целое!». Он начнётся в 12:00 на ул. Артековская, 12.

17 марта в 15:00 в Никите (Никита,12) состоится концерт «Крым и Россия – общая судьба!». А в 17:00 на площади Советской в Ялте пройдёт концерт-бал «Крымская весна» от духового оркестра «Ялта» и клуба исторического танца «Феерия». Также в 17:00 одновременно пройдут сразу два концерта «Мы вместе!» в Алупке (ул. Говыриных, 15) и «Вместе! Навсегда!» в Симеизе (ул. Советская, 48). В это же время, в 17:00, состоится день открытых дверей в Центре детско-молодёжного досуга «Сфера» (ул. Крупской, 48). Здесь для детей подготовлена анимационная программа.

Вся праздничная программа здесь (https://yalta.rk.gov.ru/articles/ee044a4d-6e20-429d-ad33-f17c7cdce0bb)

В программе возможны изменения.

источник: пресс-служба администрации Ялты