Крыму стоит приготовиться к вспышке холеры

Дефицит воды в Крыму, отключение воды, порывы труб, изношенности сетей водопровода и канализации могут привести к вспышке холеры. Об этом сообщил директор научно-производственной фирмы (НПФ) «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам Копачевского, сегодняшняя ситуация с водоснабжением во многом повторяет события 1994 года, когда Симферополь боролся со вспышкой холеры. В тот период город также жил в условиях дефицита воды.

В тот период многие водопроводные магистрали имели свищи, было мало воды и производилось регулярное отключение участков водопровода. Вода уходила в грунт. А рядом находились канализационные трубы, которые также имели свищи, и часть канализационных стоков уходила в грунт. Далее, когда давления не было, вода по обводненному грунту сообщалась и могла частично заполнять трубопроводы. Когда водоснабжение восстанавливалось, зараженная вода поступала к потребителю, — цитирует эксперта РИА Новости Крым .

По мнению Копачевского, настоящая ситуация во многом тождественна. Действенным способов избежать попадания загрязненных или неочищенных вод в трубопроводы он считает перекрытие только внутридомовых заглушек без опустошения водопроводных магистралей.

Конечно, это трудоемкий процесс, но это позволит сохранить давление в сети, а значит – исключить попадания грунтовых вод непосредственно в водопровод и потребителю. Существующие в Симферополе очистные станции обеспечивают полноценную очистку воды, чтобы к населению она поступала в таком же качестве необходимо решать проблему сетей, — подчеркнул руководитель «Водных технологий».

Интересно, что вспышка холеры в Крыму в 1994 году была зафиксирована осенью, уже после курортного сезона. На 15 сентября в Симферополе и Симферопольском районе было зарегистрировано 32 больных холерой, девять человек госпитализированы по подозрению на заболевание и выявлено 330 человек, находившихся в контакте с больными. Два человека из числа больных умерли. В охваченных болезнью районах были закрыты несколько школ (только в Симферополе – 18), проводилась массовая вакцинация населения. Параллельно были зарегистрированы 111 случаев заболевания дизентерией, из них три случая с летальным исходом.

Борьбу с заразой осложняли вода и свет по часам. Воду хлорировали усиленно. Также именно хлоркой обрабатывали все помещения, а особенно ручки дверей в учреждениях, магазинах. Машины с дезинфецирующей жидкостью регулярно обрабатывали контейнерные площадки сбора отходов и сами контейнеры. Для заболевших и находящихся под подозрением лиц на базе 7-й горбольницы был развернут холерный госпиталь, оборудованный локальной канализацией. Это позволило исключить попадание сточных вод в городскую канализацию и ее последующее заражение.

Впрочем, когда счет больных пошел на сотни, под холерный госпиталь были перепрофилированы еще и симферопольская железнодорожная больница, Гвардейская больница Симферопольского района. Соотношение умерших к заболевшим было примерно 1 к 25. Эпицентром болезни стал Симферополь. Еще точнее – Марьино. Одна из версий – разливные пиво и квас из бочек усиленно разбавляли сырой водой… из обмелевшего Симферопольского водохранилища.

К холодам тогда, в 1994-м холеру удалось «удушить». Но аналогии… вполне уместны.