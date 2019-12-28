Крыму выделены средства на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и канализации

Преобразования ждут Симферополь и Ялту.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в ближайшие пять лет в Крыму будет осуществлён масштабный ремонт канализационно-очистных сооружений.
Так, на 2020 – 2021 годы федеральный центр выделяет около 7 млрд. рублей на данные проекты, для разработки проектно-сметной документации, после чего соответствующие объекты будут включены в ФЦП. При этом с 2023 по 2025 год Республика Крым получит финансирование в размере 150 млрд. рублей на непосредственную работу.
Понимая объём работ, стоящий перед нами, ожидаем появление крупного игрока рынка, который готов справиться с поставленной задачей. В этом случае готов обратиться к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять решение по определению единственного исполнителя в части ремонта сетей водоснабжения и канализации, – сказал Глава Крыма.
Сергей Аксёнов отметил, что уже идёт ремонт симферопольского коллектора, стоимость проекта составляет более 11 млрд. рублей.
Конкурс выиграла Санкт-Петербургская компания, канализационный коллектор в Симферополе будет полностью новый. Эта же компания ведёт работы по реконструкции Ялтинского тоннельного водовода за 8 млрд. рублей. Все эти меры позволят глобально снять напряжение с водоснабжением в Симферополе и Ялте, – подчеркнул Глава Республики.
Также Сергей Аксёнов сообщил, что в 2020 году начнётся проектирование по канализационным и очистным сооружениям Южного берега.
11 южнобережных КОСов планируем выполнить за 2,5 года в полном объеме, все реконструировать в соответствии с самыми современными технологиями. Плюс, конечно, ремонт систем водоснабжения, где потери сегодня достигают до 70%. По Симферополю первые мероприятия будут выполнены в 1 – 2 квартале 2020 года, до 300 млн. рублей выделяем на ремонт сетей водоснабжения, что позволит экономить до 9 млн. кубометров воды, – заверил Глава Крыма.