Крыму выделены средства на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и канализации

Преобразования ждут Симферополь и Ялту.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в ближайшие пять лет в Крыму будет осуществлён масштабный ремонт канализационно-очистных сооружений.

Так, на 2020 – 2021 годы федеральный центр выделяет около 7 млрд. рублей на данные проекты, для разработки проектно-сметной документации, после чего соответствующие объекты будут включены в ФЦП. При этом с 2023 по 2025 год Республика Крым получит финансирование в размере 150 млрд. рублей на непосредственную работу.

Понимая объём работ, стоящий перед нами, ожидаем появление крупного игрока рынка, который готов справиться с поставленной задачей. В этом случае готов обратиться к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять решение по определению единственного исполнителя в части ремонта сетей водоснабжения и канализации, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что уже идёт ремонт симферопольского коллектора, стоимость проекта составляет более 11 млрд. рублей.

Конкурс выиграла Санкт-Петербургская компания, канализационный коллектор в Симферополе будет полностью новый. Эта же компания ведёт работы по реконструкции Ялтинского тоннельного водовода за 8 млрд. рублей. Все эти меры позволят глобально снять напряжение с водоснабжением в Симферополе и Ялте, – подчеркнул Глава Республики.

Также Сергей Аксёнов сообщил, что в 2020 году начнётся проектирование по канализационным и очистным сооружениям Южного берега.