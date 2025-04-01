КС указал на возможность приращения наследственных долей для наследников по завещанию, но в отдельных случаях

Выявлен конституционно-правовой смысл пункта 1 статьи 1161 ГК РФ.

Конституционным Судом отмечено, в частности, что статья 1161 ГК РФ толкуется как предусматривающая, что, когда наследник по завещанию, согласно которому все наследство завещано нескольким наследникам, умер до открытия наследства, предназначавшаяся такому наследнику часть наследства наследуется наследниками завещателя по закону, если такому наследнику не был подназначен наследник. В данной ситуации не предусматривается приращение долей наследника по завещанию за счет доли другого наследника, умершего до открытия наследства.

В каждом конкретном случае необходимо выяснять действительную волю завещателя. При невозможности ее выяснения суд должен исходить из предполагаемой воли завещателя, которой соответствует переход доли отпавшего (умершего) до открытия наследства (в момент открытия наследства) наследника по завещанию (согласно которому все наследственное имущество завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей) наследникам завещателя по закону.

Толкование завещания как исключающего приращение долей оставшихся наследников по завещанию в случае смерти одного из них до открытия наследства при отсутствии у завещателя наследников по закону не может рассматриваться как соответствующее предполагаемой воле наследодателя в отсутствие его явного волеизъявления об этом. Следовательно, отпадение одного из наследников по завещанию влечет увеличение долей остальных наследников из определенного завещателем круга, если завещанием явно не запрещено приращение долей в таком случае.

В пункте 1 статьи 1161 ГК РФ отсутствует специальное регулирование отношений, связанных с определением юридической судьбы доли наследника по завещанию, умершего до открытия наследства, если все имущество было распределено между назначенными наследниками. Данная норма может применяться к этой ситуации только в общей системе норм наследственного права так, чтобы последствия ее применения с наибольшей долей вероятности соответствовали предполагаемой воле наследодателя.

Таким образом, в приведенном толковании КС РФ указанная норма соответствует Конституции РФ.

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.2025 N 14-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 1161 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.Г. Грязнухина»

источник: КонсультантПлюс