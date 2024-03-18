КСС Крыма – 60 лет!

Сегодня Контрольно-спасательной службе Крыма (КСС) исполняется 60 лет со дня образования. Ее сотрудники провели сотни спасопераций в горах, успешно справляясь с задачами различной сложности.

Истоки КСС уходят в 1970 годы, когда на полуострове, как и по всей стране в то время, начал активно развиваться плановый туризм. В Крыму значительно возросло количество людей, которые приезжали к нам по путевкам и ходили в горы по определенным маршрутам. В связи с этим появилась и необходимость в специалистах, которые бы обеспечивали безопасность этих людей. Так, в 1964 году при Крымском областном совете по туризму была создана КСС. Основные ее задачи заключались в проведении профилактики, обеспечении безопасности и оказании помощи организованным и самодеятельным группам туристов.

Контрольно-спасательные отряды были организованы в Симферополе, Алуште, Бахчисарае и Судаке, а посты – на Ай-Петри, Ангарском перевале, Караби-яйле и Кизил-Коба.

Контрольно-спасательная служба объединила не просто профессионалов своего дела, а всех тех, кто не представлял свою жизнь без гор: скалолазов, альпинистов, спелеологов, а также общественников. Все эти люди, не жалея своих сил, а порой даже подвергая свою жизнь опасности, всегда были готовы прийти на выручку тем, кто оказался в сложной ситуации.

По словам министра ЧС РК Сергея Садаклиева, на протяжении этих многих лет они спасли в горах десятки жизней! Неоднократно принимали участие в сложнейших спасработах. Так, например, в 2013 году сотрудники КСС провели 12-часовую спасательную операцию в пещере Монастырь-Чокрак, куда при спуске 4-х спелеологов, скатился оставленный ими снаружи автомобиль. Кроме того, неоднократно совместно с МЧС они участвовали в тушении лесных пожаров, возникших в труднодоступной местности.

После воссоединения Крыма с Россией в 2015 году на полуострове была создана Крымская республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС». Основная часть спасателей, работавших в КСС, перешла сюда, а вместе с ними и весь накопленный многолетний ценный опыт, который они сегодня активно передают молодым сотрудникам.

Сотрудники Контрольно-спасательной службы внесли огромный вклад в развитие спасательного дела на полуострове. Для вас это не просто работа, а неотъемлемая часть жизни. Поскольку посвятить себя спасению людей может далеко не каждый. Мы гордимся, что вы продолжаете работать в рядах «КРЫМ-СПАС», обучая молодых спасателей, — сказал Сергей Садаклиев. — Поздравляю вас с 60 – летней годовщиной со дня образования! Спасибо вам за преданность своему делу, самоотверженность, неоценимую помощь и жизнелюбие. Берегите себя и будьте здоровы.

Вот они, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», работавшие в рядах Контрольно-спасательной службы Крыма: