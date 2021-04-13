Кто больше всего рад закрытию авиасообщения с Турцией

Конечно, Крым.

В Крыму не скрывают радости после закрытия (пока временного, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное) авиасообщения с Турцией. Россияне массово отменяют бронирование на курортах Антальи и посматривают в сторону Крыма. И правильно посматривают, полуостров готов встречать туристов уже на «майские».

Закрытие Турции — шанс для крымского турбизнеса. И нам крайне важно подготовится к потоку отдыхающих, сделать так, чтобы те, кто попадут в Крым, потому что не смогли попасть в Турцию, в следующий раз уже целенаправленно выбирали наши курорты, а не турецкие. Здесь… есть над чем предметно поработать. Для этого у нас сегодня всё есть: и обновлённая инфраструктура, и традиции крымского курорта, и опыт последних лет, в том числе и прошлого года. Есть даже достаточные для этого водные ресурсы, — прокомментировал ситуацию спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Российские чиновники обещают отслеживать эпидситуацию в Турции и оперативно реагировать на изменения (пока авиасообщение с «южным соседом» закрыто до 1 июня). Согласно заявлению Роспотребнадзора, именно из Турции россияне завозят самые разные мутировавшие штаммы коронавируса.

Ростуризму уже поручено утвердить пакет мер финансовой поддержки россиян, потратившихся на туры. Находящихся в Турции туристов обещают вывезти, в том числе спецрейсами, тем, кто купил туры, но еще не вылетел, предлагается обменять их на другие направления (Крым, например).

По данным Ассоциации туроператоров России , туры в Турцию в запрещенный отныне период забронировали более 500 тыс. россиян, речь идет о сумме более 30 млрд. рублей. Им предложено искать другие варианты отдыха. В том числе на «нераскрученных крымских курортах».

Стать курортными регионами появилась перспектива даже у тех сельских поселений, поселков, которые никогда традиционно в Крыму этим не занимались. Для нас это очень хороший шанс, увеличение крымского бюджета, дополнительные средства в крымские семьи – в общем, возможные колоссальные притоки инвестиций в эту отрасль. Тут у нас все будет оптимистично, – сказал Владимир Константинов.

По словам спикера Госсовета Республики, крымской туристической сфере нужно готовиться и сделать все возможное, чтобы туристы, которые приедут в Крым вместо Турции, захотели вернуться на полуостров. А Турция, по мнению Константинова, теперь может и дальше продолжать встречать делегации с Украины.