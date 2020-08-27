Кто чаще других выигрывает в лотереи? Результаты опроса победителей «Столото»

Крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» провел специальное исследование ко Дню знаний, поинтересовавшись у победителей их успеваемостью в школе. И, как выяснилось, чаще всего в лотерею выигрывают хорошисты.

В опросе приняли участие победители, которые в июле-августе 2020 г., несмотря на возможность оформить выигрыш дистанционно, решили лично приехать в лотерейный центр «Столото» и подать документы. В итоге выяснилось, что на отлично школу закончили 16% победителей, четверки получали 64%, а троечников оказалось чуть больше, чем отличников – 20%. Любопытно, что двоечников среди победителей не было. Также интересно, что среди опрошенных 42% получили высшее образование, 9% не доучились в вузе. Со средним специальным образованием – 38% счастливчиков, а со средним – 11%. При этом 72% победителей работают специалистами, 15% занимают руководящие должности или имеют свой бизнес, а 13%, включая студентов и пенсионеров, не работают, — отмечают в пресс-службе «Столото».

Результаты опроса напоминают учебные результаты среднестатистического школьного класса. Это исследование еще раз доказало, что выиграть в лотерею может каждый вне зависимости от уровня образования, дохода, региона проживания и уж тем более оценок в школе, – отмечает операционный директор «Столото» Варвара Басанович.

Что касается географии выигрышей, то победители есть во всех регионах России. Однако некоторым регионам везет в лотерею больше, чем другим. Основываясь на статистике выигрышей за 2019 год, на первом месте по концентрации обладателей крупных выигрышей – Санкт-Петербург. На втором – Ханты-Мансийский автономный округ. Третью строчку рейтинга занимает Москва, четвертое место у Республики Коми и Красноярского края, пятое – у Республики Крым и Свердловской области.