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Кто эти люди? В Севастополе определились с составом Наблюдательного совета по созданию яхтенной марины в Балаклаве
фото: 955169 (pixabay.com)

Кто эти люди? В Севастополе определились с составом Наблюдательного совета по созданию яхтенной марины в Балаклаве

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:47 17.02.2022

Губернатор Михаил Развожаев в ходе заседания Правительства Севастополя поднял вопрос о необходимости полного завершения формирования Наблюдательного совета по созданию яхтенной марины в Балаклаве. Глава города отметил, что проанализированы все заявки на включение в совет.

На следующей неделе уже будет опубликован состав совета – он будет максимально расширенным. Как только ситуация улучшится, мы очно соберемся с членами общественного совета обсудить текущую деятельность, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Напомним, в декабре 2021 года заключен контракт на строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте. В качестве исполнителя масштабного проекта в рамках ФЦП Правительство Севастополя определило организацию «Мостотрест». Первый этап работ включает реконструкцию Таврической набережной.

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