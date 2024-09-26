Кто это такой? Ученые КФУ формируют одну из самых больших коллекций гельминтов в России

Специалисты кафедры зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского формируют коллекцию гельминтов морских млекопитающих, рыб и птиц, которую на протяжении более чем 50 лет собирали учёные вуза. Об этом сообщил и. о. заведующего кафедрой зоологии и аквакультуры Владимир Подопригора:

В наших руках оказались сотни тысяч зафиксированных экземпляров паразитов, которые были собраны во время более чем 60 научных экспедиций в совершенно разных регионах мира от Арктики до Антарктики. Эти экземпляры более полувека хранились в коллекциях учёных–профессоров нашей кафедры: Семёна Людвиговича Делямуре, Александра Сергеевича Скрябина, Михаила Владимировича Юрахно и других. В настоящее время учёные кафедры занимаются инвентаризацией и систематизацией этих коллекций.

По его словам, первые результаты работы с коллекциями уже поразили специалистов объёмом научного материала. Здесь присутствуют уникальные и редкие экземпляры, в том числе тех новых видов, которые в разные годы были описаны учёными кафедры.

Оказавшийся в наших руках фонд экземпляров гельминтов является невосполнимым, поскольку такого промысла морских млекопитающих, как был ранее, уже нет и никогда не будет. Таким образом, данный материал имеет огромнейшую научную ценность. Это материал для фундаментальных исследований, которые дают понимание эволюционного развития живой природы, эволюции взаимоотношений паразита и хозяина. Кроме того, изучение гельминтов имеет и прикладной аспект – помогает определить причины гибели того или иного животного, уровень опасности употребления мяса того или иного животного для человека, – отмечает Владимир Подопригора.

Как отмечает специалист, имеющаяся коллекция не исследована до конца, этим учёные займутся после систематизации всего материала. Однако известно, что она содержит такие уникальные виды паразитов, как цестода Polygonoporus giganticus A. Skriabin – ленточный червь длиной более 30 метров, цестода Baylisia supergonoporis Jurachno – самый плодовитый ленточный червь, трематода моржа и лахтака Microphallus orientalis Jurachno – самая мелкая среди дигенетических сосальщиков, трематода Orthosplanchus oculatus Jurachno, которая интересна наличием глаз у половозрелых особей.

В области изучения гельминтов Крымский федеральный университет сотрудничает с Институтом биологии южных морей им. А. О. Ковалевского Российской академии наук. Учёные рассчитывают добиться официального статуса для коллекции в течение трёх-пяти лет, а детальное изучение собранного материала займёт не одно десятилетие.

источник: пресс-служба КФУ

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