Кто может защитить от аферистов на рынке недвижимости? Точно — нотариус

Сделки, за которыми никто не следит – такое впечатление о сделках в простой письменной форме возникает, когда случается очередная громкая история с отъемом жилья.

Так, в Липецкой области, например, сотрудники МФЦ «пропустили» сделку, которую совершала умершая гражданка. По их словам, в 2018 году в МФЦ пришла лично владелица с паспортом и продала свою квартиру. Да вот только владелица умерла в 2010 году. Теперь сын покойной борется за свои права и требует вернуть ему квартиру, которая за последние годы была несколько раз перепродана.

В Федеральной нотариальной палате объяснили, что в обязанности сотрудников МФЦ не входит проверка юридической чистоты сделки. Кроме того, подавляющее большинство из них просто не имеют соответствующей квалификации для того, чтобы проводить подробную проверку. Они не должны общаться с ее сторонами, выяснять, не введена ли одна из них в заблуждение, не действует ли под давлением. Их задача – просто принять пакет документов и направить его на регистрацию. Что и было сделано.

То есть при подписании договора в простой письменной форме вся ответственность за последствия сделки лежит на самих гражданах, которые эту сделку заключали.

Кстати, последняя в цепочке сделок с липецкой квартирой покупательница – Лия Соломатина, требует признать себя потерпевшей, ведь она приобрела жилье в ипотеку и банка счел квартиру юридически чистой.

Еще одна афера произошла в Пензе. Там пенсионер вместо договора найма подписал договор купли-продажи. И вместо того, чтобы сдать комнату приятному молодому человеку, продал всю квартиру.

Как показывает практика, лучше не надеяться на себя и юристов банка, а доверить работу профессионалу. И лучше всего – нотариусу. Он осуществляет деятельность от имени государства и работает не в интересах одной из сторон, а в интересах закона.

Перед подписанием договора нотариус обязательно устанавливает личности сторон, проводит беседу и с продавцом, и с покупателем, чтобы выяснить, понимают ли они суть сделки, не действуют ли под давление, – рассказали в Федеральной нотариальной палате.

Задача нотариуса – обеспечение законности сделки, защита ее сторон от возможных проблем и рисков как покупателя, так и продавца. Кстати, по закону, если по вине нотариуса сторонам сделки нанесен ущерб, он обязан будет его возместить.

Источник: Russia24.pro