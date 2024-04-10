Кто на что учился: топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в России

Эксперты Авито Работы изучили динамику средних зарплатных предложений по стране и выявили рейтинг рабочих профессий, по которым работодатели предлагают среднюю зарплату свыше 100 000 рублей. За I квартал 2024 года самой высокооплачиваемой стала профессия водителя-дальнобойщика со средней предлагаемой зарплатой в 170 494 рублей.
Как и ранее в исследовании «Авито Работы» за зиму 2023-2024 года, профессия дальнобойщика заняла первое место среди самых высокооплачиваемых по стране. За квартал средние зарплатные предложения для новых работников выросли на 9%. На 27% за квартал увеличились зарплатные предложения на позицию фрезеровщика и составили 136 151 рублей в месяц в I квартале текущего года.
Первую тройку самых высокооплачиваемых вакансий замыкает профессия бурильщика со средней предлагаемой заработной платой в 113 457 рублей в месяц. За квартал зарплатные предложения для новых специалистов выросли на 11%.
Мы видим, что первая тройка самых высокооплачиваемых вакансий не изменилась по сравнению с исследованием за зимний период 2023-2024 года. Дальнобойщикам, фрезеровщикам и бурильщикам продолжают предлагать конкурентные зарплаты, что свидетельствует о дефиците этих кадров на современном рынке труда. Так, спрос работодателей на водителей-дальнобойщиков вырос в полтора раза за квартал и в 2 раза за последний год, на фрезеровщиков — на 28% за квартал и в 2,3 раза за год. В условиях конкуренции за кандидатов работодателям стоит рассмотреть возможность расширения горизонтов поиска кадров — например, разработать программу обучения специалистов без опыта прямо на рабочем месте. Для удержания кадров также необходимо повышать удовлетворённость сотрудников за счёт увеличения зарплатных предложений, развития корпоративной культуры и улучшения условий труда, — комментирует директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Александр Сампетов.
За I квартал 2024 года в список рабочих вакансий с зарплатными предложениями свыше 100 000 рублей в месяц вошли вакансии водителя самосвала со средними предлагаемыми зарплатами в 102 895 рублей в месяц, автоэлектрика — с 101 712 рублей в месяц, кафельщика — с 108 423 рублей в месяц и монолитчика — с 100 000 рублей в месяц. Почти двукратно за квартал выросли зарплатные предложения у сортировщиков — на 92% (100 971 рубль).
|Самые высокооплачиваемые рабочие и линейные вакансии со средней предлагаемой зарплатой от 100 000 рублей в месяц
|Вакансия
|Средняя предлагаемая заработная плата, руб., полный день, I квартал 2024
|Изменение по сравнению с IV кварталом 2023
|Водитель-дальнобойщик
|170 494
|+9%
|Фрезеровщик
|136 151
|+27%
|Бурильщик
|113 457
|+11%
|Замерщик
|103 815
|+2%
|Водитель самосвала
|102 895
|+14%
|Плиточник
|102 580
|+5%
|Автоэлектрик
|101 712
|+8%
|Кафельщик
|108 423
|+3%
|Сортировщик
|100 971
|+92%
|Монолитчик
|100 000
|+21%
В список вакансий с зарплатными предложениями с 90 до 100 тыс. рублей в месяц в I квартале 2024 года вошли вакансии отделочника (96 361 рублей в месяц), барбера (94 614 рублей в месяц), каменщика (92 450 рублей в месяц) и автомеханика (91 576 рублей в месяц).
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