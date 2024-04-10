Кто на что учился: топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в России

Эксперты Авито Работы изучили динамику средних зарплатных предложений по стране и выявили рейтинг рабочих профессий, по которым работодатели предлагают среднюю зарплату свыше 100 000 рублей. За I квартал 2024 года самой высокооплачиваемой стала профессия водителя-дальнобойщика со средней предлагаемой зарплатой в 170 494 рублей.

Как и ранее в исследовании «Авито Работы» за зиму 2023-2024 года, профессия дальнобойщика заняла первое место среди самых высокооплачиваемых по стране. За квартал средние зарплатные предложения для новых работников выросли на 9%. На 27% за квартал увеличились зарплатные предложения на позицию фрезеровщика и составили 136 151 рублей в месяц в I квартале текущего года.

Первую тройку самых высокооплачиваемых вакансий замыкает профессия бурильщика со средней предлагаемой заработной платой в 113 457 рублей в месяц. За квартал зарплатные предложения для новых специалистов выросли на 11%.

Мы видим, что первая тройка самых высокооплачиваемых вакансий не изменилась по сравнению с исследованием за зимний период 2023-2024 года. Дальнобойщикам, фрезеровщикам и бурильщикам продолжают предлагать конкурентные зарплаты, что свидетельствует о дефиците этих кадров на современном рынке труда. Так, спрос работодателей на водителей-дальнобойщиков вырос в полтора раза за квартал и в 2 раза за последний год, на фрезеровщиков — на 28% за квартал и в 2,3 раза за год. В условиях конкуренции за кандидатов работодателям стоит рассмотреть возможность расширения горизонтов поиска кадров — например, разработать программу обучения специалистов без опыта прямо на рабочем месте. Для удержания кадров также необходимо повышать удовлетворённость сотрудников за счёт увеличения зарплатных предложений, развития корпоративной культуры и улучшения условий труда, — комментирует директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Александр Сампетов.

За I квартал 2024 года в список рабочих вакансий с зарплатными предложениями свыше 100 000 рублей в месяц вошли вакансии водителя самосвала со средними предлагаемыми зарплатами в 102 895 рублей в месяц, автоэлектрика — с 101 712 рублей в месяц, кафельщика — с 108 423 рублей в месяц и монолитчика — с 100 000 рублей в месяц. Почти двукратно за квартал выросли зарплатные предложения у сортировщиков — на 92% (100 971 рубль).

Самые высокооплачиваемые рабочие и линейные вакансии со средней предлагаемой зарплатой от 100 000 рублей в месяц

Вакансия Средняя предлагаемая заработная плата, руб., полный день, I квартал 2024 Изменение по сравнению с IV кварталом 2023 Водитель-дальнобойщик 170 494 +9% Фрезеровщик 136 151 +27% Бурильщик 113 457 +11% Замерщик 103 815 +2% Водитель самосвала 102 895 +14% Плиточник 102 580 +5% Автоэлектрик 101 712 +8% Кафельщик 108 423 +3% Сортировщик 100 971 +92% Монолитчик 100 000 +21%

В список вакансий с зарплатными предложениями с 90 до 100 тыс. рублей в месяц в I квартале 2024 года вошли вакансии отделочника (96 361 рублей в месяц), барбера (94 614 рублей в месяц), каменщика (92 450 рублей в месяц) и автомеханика (91 576 рублей в месяц).