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Кто сказал, что дороги в Крыму не расчищают и не посыпают? Служба автодорог информирует
Фото: минтранс РК

Кто сказал, что дороги в Крыму не расчищают и не посыпают? Служба автодорог информирует 

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 20:33 23.12.2020

Работы по очистке автомобильных дорог в Крыму от снега проводятся в круглосуточном режиме.

В связи с наступлением сложных погодных условий, организацией ГУП РК «Крымавтодор» организовано круглосуточное дежурство специальной дорожной техники и своевременная расчистка региональных и межмуниципальных автомобильных дорог от снега, — сообщает пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Так, на утро 23 декабря при выполнении работ по зимнему содержанию на автомобильных дорогах Крыма было задействовано 67 единиц техники, в работах участвует более 121 человек, израсходовано более 1512 тонн противогололедных материалов. Очищено от снега 50 км, подсыпано более 2703 км автомобильных дорог. В районе Ангарского и Грушевского перевалов покрытие автомобильных дорог обработано противогололедными материалами.

Кто сказал, что дороги в Крыму не расчищают и не посыпают? Служба автодорог информирует 

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