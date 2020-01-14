Кто стал хозяином исторического поместья «Новый Кучук-Кой» в Парковом, под Ялтой

Бывшую «дачу Ахметова» выкупили за 2 миллиарда рублей.

Владельцем комплекса объектов недвижимости «Дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой» (под Ялтой) стало ООО «Эколого-туристический центр в Парковом». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Распорядительную дирекцию имущества Республики Крым.

Аукцион по продаже данного актива в декабре прошлого года признан несостоявшимся, поскольку поступила только одна заявка на участие — от ООО «Эколого-туристический центр в Парковом». Однако она соответствовала условиям торгов, поэтому договор заключен именно с этой компанией. Договор купли-продажи усадьбы между Распорядительной дирекцией имущества РК и фирмой заключен 16 декабря 2019 года.

Стоимость сделки не сообщается. Начальная цена лота составляла 1 млрд. 975 млн. рублей.

Усадьба «Новый Кучук-Кой» была построена в 1902-1913 годах финансистом и художником Яковом Жуковским. Считается памятником русского садово-паркового искусства эпохи модерна, непосредственно связанным с эстетикой символизма. В 2004 году компания «Систем Кэпитал Менеджмент», владельцем которой является Ринат Ахметов, приватизировала усадьбу путем выкупа. Прокуратура Крыма попыталась оспорить это решение, после чего объект был продан офшорной кипрской компании «Starvista Limited», которая также контролировалась Ахметовым. На территории усадьбы были построены бассейн и гостевой дом. После вхождения Крыма в состав РФ власти республики отсудили у Starvista Limited право собственности на данный объект. Бассейн и гостевой дом были признаны самостроями. В ноябре 2019 года Совет министров Крыма предоставил согласие на продажу усадьбы на открытом аукционе. На продажу были выставлены гостевой дом площадью более 3,3 тыс. квадратных метров, бассейн на 2,1 тыс. квадратных метров, столовая, площадки для отдыха, то есть «комплекс объектов недвижимости».

ООО «Эколого-туристический центр в Парковом» было зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал составил 8,8 млрд. рублей. Учредителем компании выступает санкт-петербургское ООО «Рисско». Его учредителями, в свою очередь, являются ООО «Газпром добыча Оренбург» (почти стопроцентная доля в уставном капитале или 11,6 млрд. рублей) и ООО «Клиника промышленной медицины» (доля менее 0,01% или 100 тысяч рублей).