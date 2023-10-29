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Кто стоит за дверью или… видеодомофоны сегодня — не прихоть, а способ обезопасить свою территорию
иллюстрация: ctv-online.ru

Кто стоит за дверью или… видеодомофоны сегодня — не прихоть, а способ обезопасить свою территорию

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:01 29.10.2023

Видеодомофон — это устройство, предназначенное для обеспечения безопасности и комфорта как жилых помещений (квартиры, дома), так и рабочих (офисы и.т.д.). Состоит из двух основных комплектующих:

  • встроенная или подключаемая камера, установленная у входа, позволяет владельцам видеть, кто находится у двери. Камера передает видеосигнал на внутренний монитор или мобильное устройство.
  • внутренний монитор располагается внутри дома или офиса и позволяет владельцам просматривать изображение с камеры, а также взаимодействовать с посетителями через встроенный микрофон и динамик. В некоторых случаях видеодомофоны также могут быть интегрированы с собственной системой видеонаблюдения или смарт-домом.

Несколько основных функций видеодомофонов:

  • проверка посетителей: можно видеть, кто находится у двери, прежде чем принять решение открыть или не открывать ее.
  • безопасность: видеодомофоны могут служить средством безопасности, позволяя контролировать доступ к дому или офису.
  • удобство: обеспечивают комфорт общения с посетителями и, в частности, могут быть полезными, когда у находящихся в помещении по каким-либо причинам нет возможности подойти к двери.
  • запись: некоторые видеодомофоны способны записывать видео, что может быть полезно в случае инцидентов или для архивного хранения.
  • интеграция: многие современные видеодомофоны могут интегрироваться с другими системами безопасности или умного дома, такими как системы управления освещением, замками, термостатами и др., что позволяет управлять различными аспектами дома через один интерфейс.

Виды видеодомофонов

На рынке существует несколько основных видов видеодомофонов, которые могут быть выбраны в зависимости от конкретных потребностей и бюджета. Как-то:

  • проводные видеодомофоны: эти устройства подключаются камерой у входа и внутренним монитором с помощью проводов. Они обеспечивают стабильное соединение и, как правило, имеют хорошее качество видео и аудио. Проводные видеодомофоны обычно более надежны, но их установка может потребовать проведения кабелей.
  • беспроводные видеодомофоны: для связи между камерой и монитором используются такие технологии как Wi-Fi или радиосвязь. Они обычно требуют меньше времени и усилий для установки. Однако сигнал может быть подвержен интерференциям или потерям в зависимости от расстояния и преград.
  • цветные и черно-белые видеодомофоны: видеодомофоны могут быть как цветными, так и черно-белыми. Цветные модели предоставляют более информативное изображение и могут лучше передавать детали. Однако черно-белые видеодомофоны могут быть более доступными с точки зрения стоимости и все равно способны обеспечивать основную безопасность и коммуникацию.
  • некоторые видеодомофоны могут иметь дополнительные функции, такие как ночное видение для просмотра в условиях низкой освещенности, запись видео, датчики движения, интерком и возможность интеграции с системами умного дома. Выбор таких дополнительных функций зависит от конкретных потребностей.
  • некоторые современные видеодомофоны предоставляют мобильные приложения, которые позволяют отслеживать посетителей и общаться с ними через смартфон или планшет, находясь вне дома.
то стоит за дверью или... видеодомофоны сегодня - не прихоть, а способ обезопасить свою территорию

иллюстрация: ctv-online.ru

Критерии выбора видеодомофонов

Существуют определенные критерии, которые помогут выбрать подходящий видеодомофон в зависимости от потребностей. Стоит учесть при покупке:

  • один из самых важных критериев выбора видеодомофона — это качество изображения. Чем выше разрешение и четкость видео, тем лучше вы сможете видеть посетителей у входа. Разрешение камеры и монитора должно быть на высоком уровне.
  • выберите между цветной и черно-белой камерой. Цветные камеры предоставляют более информативное изображение, но могут стоить дороже.
  • если важно видеть посетителей в условиях низкой освещенности или ночью, убедитесь, что видеодомофон оборудован ночным видением (инфракрасной подсветкой).
  • если важно иметь возможность отслеживать посетителей и взаимодействовать с ними удаленно, стоит отдать предпочтение видеодомофону с возможностью подключения мобильного приложения.
  • дополнительные функции — такие как запись видео, датчики движения, интерком, интеграция с системами умного дома и другие функции — разумеется, могут улучшить степени обеспечения безопасности и комфорта. Но, как правило, такая техника стоит значительно дороже.
  • тип связи: беспроводные видеодомофоны обычно более гибки в установке, но могут быть менее надежными в зависимости от местности и возможных помех.
  • размер монитора: бОльший дисплей предоставляет более комфортное для «трактовки» отображение.
  • бренд и надежность: изучите отзывы о производителях и моделях видеодомофонов, чтобы выбрать надежный бренд с хорошей репутацией.
  • обратите внимание, насколько сложна установка выбранной модели. Если не обладаете навыками в этой области, возможно, потребуется помощь специалистов при монтаже.

Учитывая эти критерии, можно выбрать видеодомофон, как для установки в частных владениях, так и помещениях бизнес-назначения.

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