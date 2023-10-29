Кто стоит за дверью или… видеодомофоны сегодня — не прихоть, а способ обезопасить свою территорию

Видеодомофон — это устройство, предназначенное для обеспечения безопасности и комфорта как жилых помещений (квартиры, дома), так и рабочих (офисы и.т.д.). Состоит из двух основных комплектующих:

встроенная или подключаемая камера , установленная у входа, позволяет владельцам видеть, кто находится у двери. Камера передает видеосигнал на внутренний монитор или мобильное устройство.

, установленная у входа, позволяет владельцам видеть, кто находится у двери. Камера передает видеосигнал на внутренний монитор или мобильное устройство. внутренний монитор располагается внутри дома или офиса и позволяет владельцам просматривать изображение с камеры, а также взаимодействовать с посетителями через встроенный микрофон и динамик. В некоторых случаях видеодомофоны также могут быть интегрированы с собственной системой видеонаблюдения или смарт-домом.

Несколько основных функций видеодомофонов: