Кто-то зарабатывает, а кто-то тратит: сколько жители ЮФО готовы переплачивать за вид из номера

По данным Авито Путешествий и Авито Рекламы, переплатить за красивый вид из номера отеля однозначно готовы 10% опрошенных жителей Южного федерального округа, за окном большинство хотело бы видеть море и пляж (42%) или горы (24%). При этом 31% респондентов узнают о новых предложениях от отелей и о скидках на бронирование номеров из рекламы на сайтах с объявлениями и маркетплейсах.

Эксперты Авито Путешествий и Авито Рекламы опросили 10 тысяч россиян, чтобы узнать, важен ли для них вид из окна в отеле и сколько они готовы за него дополнительно заплатить.

Согласно результатам опроса, наиболее значимыми критериями при выборе отеля для жителей ЮФО являются доступная цена (34%), чистота и удобство номера (19%), хороший сервис (12%) и месторасположение отеля (9%). Красивый вид из окна не относится к ключевым критериям выбора, тем не менее, почти половина (49%) считают этот фактор важным, в том числе 10% однозначно готовы переплатить за лучший вид из номера.

Насколько важен для вас вид из окна при выборе жилья? все вместе 1 — Очень важен, я готов переплатить за лучший вид 10% 2 — Важен, но не критично 39% 3 — Средне важен, готов заплатить немного больше, если это не сильно увеличивает стоимость 16% 4 — Неважен, главное — комфорт и цена 30% 5 — Не важен, готов оплатить только базовые удобства 5%

Среди тех опрошенных, для кого важен вид из окна номера, чаще всего респонденты хотели бы видеть море и пляж (42%), горы (24%) и лесной пейзаж (14%). Реки и набережные привлекают 6% опрошенных, достопримечательности — 7%, вид на город — 5%, парковые и рекреационные зоны — 2%.

При бюджете в 43950 рублей на путешествие (из расчета на одного человека) на вид из окна номера респонденты в среднем готовы дополнительно потратить 2970 рублей. Большинство (63%) стремится уложиться с переплатой за вид из окна в 3000 рублей, 24% — готовы потратить на эту опцию от 3001 до 5000 рублей, 6% — от 5001 до 7000 рублей, 4% — от 7001 до 10 000 рублей, 3% — более 10 001 рублей.

Сколько вы готовы переплатить за вид из окна? все вместе До 3 000 рублей 63% 3 001 — 5 000 рублей 24% 5 001 — 7 000 рублей 6% 7 001 — 10 000 рублей 4% Более 10 001 рубля 3% В среднем за вид из окна, рублей 2970 В среднем на всё путешествие (на человека), рублей 43950

Также эксперты Авито Путешествий и Авито Рекламы спросили, как пользователи получают информацию об отелях, новых предложениях и скидках на бронирование номеров. Почти треть опрошенных (32%) отмечает, что онлайн-реклама скорее влияет на их выбор жилья в путешествиях.

Влияет ли онлайн-реклама на ваш выбор жилья в путешествиях? Все вместе 1 — Да, влияет 18% 2 — Скорее да 32% 3 — Скорее нет 26% 4 — Нет, не влияет 16% Затрудняюсь ответить 8%

Роль медийной рекламы в индустрии путешествий усиливается. Перед сезоном отпусков спрос рекламодателей на медийные форматы растёт: бизнесу важно заявить о себе в момент, когда пользователи активно ищут варианты для отдыха и находятся максимально близко к покупке. По нашим данным, 31% респондентов узнают о новых предложениях отелей и о скидках из рекламы на классифайдах и маркетплейсах, — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

* можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма больше 100%

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